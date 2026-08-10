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Troben mort el veí d'Alginet desaparegut a la urbanització Los Lagos

Agents de la Policia Local troben el cos sense vida en una zona muntanyenca de l'àrea residencial on vivia

Foto distribuïda per la Policia Local per a buscar José Luis Abellán este diumenge.

Foto distribuïda per la Policia Local per a buscar José Luis Abellán este diumenge. / Levante-EMV

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Teresa Juan-Mompó

Alzira

Efectius de la Policia Local d'Alginet van localitzar anit el cos sense vida de José Luis Abellán Olmos. L'home, veí d'Alginet i resident a la urbanització Los Lagos, havia desaparegut este diumenge al migdia. Segons ha pogut saber Levante-EMV, va eixir a passejar diumenge al matí, vestia roba de treball, van detallar els familiars, i ja no se'n va saber res més, davant el que la família va donar avís a la Policia Local i es va distribuir informació sobre la desaparició, sol·licitant la col·laboració ciutadana. 

De seguida es va posar en marxa un dispositiu de busca, d'acord amb la informació del Centre de Coordinació d'Emergències, que va rebre l'avís d'activació per a la localització d'una persona perduda en la localitat d'Alginet. En esta operació s'han mobilitzat tres brigades forestals del Consorci Provincial de Bombers de València, una patrulla de la Guàrdia Civil i una patrulla de la Policia Local d'Alginet.

El cos de l'home va ser localitzat vora la mitjanit del diumenge dins dels terrenys de la urbanització Los Lagos, en una zona de muntanya. D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament d'Alginet, s'ha determinat que la defunció ha sigut per causa natural.

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La desaparició va crear gran consternació en el municipi, amb nombroses mostres de suport entre els veïns i residents d'esta urbanització cap a la família. Les forces de seguretat, així com efectius de Protecció Civil, han col·laborat en tot moment per a la localització del veí desaparegut.

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