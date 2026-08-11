Binoovo adquirix Dositec per a reforçar la competitivitat internacional de la indústria valenciana de l’envasament
La plantilla fregarà els 140 empleats, amb noves incorporacions de perfils tècnics i d’enginyeria
Binoovo ha adquirit el 100 % de Dositec, empresa valenciana amb més de 25 anys d’experiència en el disseny i la fabricació de maquinària per a processos d’envasament de productes líquids. “L’operació reforça, des de la Comunitat Valenciana, una proposta industrial més integrada per al disseny, la fabricació i la digitalització de línies de producció”, diuen des del grup.
L’adquisició es produïx en un sector amb una marcada vocació exterior. Espanya ocupa la novena posició mundial com a exportador de maquinària d’envasament i embalatge, segons AMEC Envasgraf, mentres que la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia espanyola per volum de negoci del conjunt del packaging, d’acord amb l’últim informe sectorial d’Hispack.
Des de les dos empreses, recorden que Dositec “aporta al grup el seu coneixement especialitzat en processos de producció i la seua capacitat de disseny i fabricació mecànica de maquinària d’ompliment, tapat, etiquetatge, encaixat i paletitzat, incloses solucions de final de línia”.
“Estes capacitats —afigen— se sumen a les que Binoovo desenrotlla en enginyeria elèctrica i pneumàtica, automatització, sistemes de control i software industrial. La integració permet abordar la maquinària i la línia d’envasament com un únic sistema, coordinant des de l’inici el seu disseny mecànic, elèctric, pneumàtic i digital. El grup podrà cobrir així tot el projecte, des de l’enginyeria i la fabricació fins a la instal·lació, la posada en marxa i el manteniment”.
L’operació forma part de l’estratègia ‘Industry First’ de Binoovo, basada a aplicar la tecnologia a partir del coneixement de la màquina, el procés i la realitat operativa de la fàbrica.
“La indústria espanyola de l’envasament compta amb una forta capacitat exportadora. Amb la integració de Dositec, volem contribuir des de València amb una proposta que combine fabricació, enginyeria i digitalització, i que permeta abordar projectes de major dimensió dins i fora d’Espanya”, assenyala David Martínez, fundador i CEO de Binoovo.
La incorporació de capacitats d’automatització i software permetrà també avançar en el desenrotllament de maquinària connectada, traçabilitat de processos, accés a dades de producció i solucions orientades a millorar l’eficiència i la flexibilitat de les línies.
Una plantilla de 140 empleats
Dositec continuarà operant des de les seues instal·lacions de Rafelbunyol i mantindrà els seus 30 llocs de treball. Després de la integració, la plantilla conjunta de Binoovo fregarà els 140 professionals.
L’operació es produïx en un moment de fort creixement per al grup, que va iniciar la seua activitat en 2019 amb set empleats. En paral·lel, Binoovo aconseguirà una facturació anual conjunta pròxima als 20 milions d’euros i preveu continuar la seua expansió dins del seu pla estratègic, amb l’objectiu d’arribar als 30 milions en 2029.
Este creixement anirà acompanyat de noves incorporacions de perfils tècnics i d’enginyeria, fet que reforçarà la generació d’ocupació especialitzada i la permanència de coneixement industrial i tecnològic a la Comunitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dolor a Albuixech per la mort de la regidora Conchín Caballer Chulvi
- Troben mort el veí d'Alginet desaparegut a la urbanització Los Lagos
- Oliva demana una ajuda del 2 % cultural per a finançar la compra de més cases de l'antic Palau dels Centelles
- Catorze municipis de la Ribera oferixen un 100 % de visibilitat de l'eclipsi solar
- Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
- Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València
- La Unió preveu una collita de cítrics de 2,59 milions de tones, la segona més baixa en vint anys
- Torna la II Clàssica Camp de Morvedre de ciclisme