Canvi climàtic
La boia de València frega els 29 graus i marca el seu rècord este estiu
Arriba als 28,97 graus, una xifra clavada al màxim de l’estiu passat, quan el sensor va estar inactiu quasi tot el mes d’agost
La temperatura de la boia de València va arribar als 28,97 graus este dilluns a les dos del migdia. Es tracta d’una dada inèdita este estiu (s’havien registrat 28,77 graus a mitjan juliol en plena onada de calor) i iguala els registres assolits l’estiu passat. Llavors, la temperatura va arribar a 28,97 graus a mitjan mes, però és cert que el sensor va estar inactiu durant gran part del mes d’agost de 2025, quan va haver-hi una onada de calor de pràcticament 10 dies de duració a mitjan agost. De totes maneres, tot i que la mar Mediterrània està molt calenta este estiu, encara no s’han aconseguit superar els 29,72 graus, el rècord en la costa valenciana registrat el juliol de l’any 2023. L’any passat va estar a punt i tal vegada ho va fer, però les dades no van poder prendre’s amb normalitat. Tot i que són alts, els registres disten bastant dels 33,02 graus registrats en la boia de Mallorca, en alta mar, fa unes setmanes.
És evident que el Mediterrani occidental està “molt calent” i la seua temperatura supera els valors habituals per a esta època de l’any. Les onades de calor marines han disparat la temperatura mitjana a 28,3 graus, amb una anomalia d’1,9 graus segons arreplega el visor de monitoratge del Mediterrani del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM). En molts punts, la temperatura superficial de la mar supera els 30 graus.
En juliol, després del final de les successives onades de calor, la temperatura mitjana va baixar a nivells habituals per a finals de juliol i això va permetre que la superfície marina es refredara tres graus en molt pocs dies. Però era un efecte temporal, com ja va explicar el cap de Climatologia de l’Aemet a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, que explicava a Levante-EMV que “la calor acumulada durant els últims anys es difon a capes profundes”, la qual cosa provoca que, quan torna la calor, torne a caldejar-se més ràpidament i no s’aconseguisca un refredament real.
Energia per a una dana
Una mar calenta és una reserva d’energia potentíssima per a l’atmosfera i augmenta el risc de possibles precipitacions explosives. Però, a més, es necessita un context d’inestabilitat atmosfèrica, causada per una bossa d’aire fred. I el tercer element és que esta bossa se situe en el sud-oest de la península Ibèrica. Així va ocórrer el 29 d’octubre, quan, com explicava l’Aemet, una “dana es va anar despenjant de la circulació general de nord a sud fins a quedar situat el seu centre en la zona de l’Estret”, fet que va provocar “un gran forçament dinàmic sobre l’est de la Península”. La conjugació d’estos tres elements és indispensable. No és impossible que es repetisca, però la virulència d’aquell dia podria tardar dècades a repetir-se. Que no siguen de tal magnitud no anul·la la possibilitat que les pluges d’esta tardor siguen torrencials. Es va veure la passada tardor, quan va haver-hi fins a quatre avisos de nivell roig entre setembre i desembre, amb l’enviament dels seus respectius missatges Es-Alert de caràcter informatiu per a la ciutadania.
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