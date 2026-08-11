Caiguda múltiple a Estivella: desenes de ciclistes necessiten assistència de la Guàrdia Civil durant una prova
Es disputava la II Clàssica Camp de Morvedre-Estivella Campionat Comunitat Valenciana Júnior Ruta
Efectius de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil de València han auxiliat desenes de ciclistes després d’una caiguda múltiple que va afectar prop de quaranta participants d’una prova ciclista a Estivella.
Els fets van tindre lloc durant la celebració de la prova esportiva II Clàssica Camp de Morvedre-Estivella Campionat Comunitat Valenciana Júnior Ruta, disputada en la localitat d’Estivella i en la qual van participar 130 corredors sobre un recorregut de 91 quilòmetres, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.
Amb motiu del desenrotllament de la competició, el Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de València va desplegar una unitat de mobilitat i seguretat viària (UMSV) integrada per motoristes de l’Agrupació de Trànsit, la missió principal de la qual era garantir la seguretat dels participants i de la resta d’usuaris de les vies afectades per la prova esportiva.
Cap a les 10:25 hores, quan els corredors havien completat aproximadament 21 quilòmetres de recorregut, es va produir una col·lisió lateral entre dos ciclistes que encapçalaven l’escamot en un tram descendent de la carretera N-234, entre les localitats de Torres Torres i Estivella, la qual cosa va provocar una caiguda múltiple que va afectar prop de quaranta participants.
“Ràpida actuació”
La Guàrdia Civil ha destacat la “ràpida actuació” dels seus efectius, ja que “des dels primers instants, els agents de l’Agrupació de Trànsit van activar els protocols d’emergència i van coordinar la resposta inicial a l’incident, van comunicar els fets al Centre de Coordinació d’Emergències 112 de la Generalitat Valenciana i van sol·licitar recursos sanitaris addicionals per a complementar els mitjans mèdics previstos per l’organització”.
Davant de la gravetat d’algunes lesions patides per diversos corredors, entre les quals hi havia fractures de diversa consideració, els guàrdies civils desplegats en el dispositiu van aplicar els seus coneixements especialitzats en primers auxilis i atenció sanitària urgent i van prestar una primera assistència fins a l’arribada dels equips mèdics.
Una vegada incorporats els servicis sanitaris mobilitzats pel Centre d’Emergències, els agents van continuar col·laborant activament en l’atenció dels ferits i en l’organització de la zona d’intervenció.
Paral·lelament, la Unitat de Mobilitat i Seguretat Viària va establir una càpsula de seguretat al voltant de l’escenari de l’accident per a facilitar l’actuació dels servicis mèdics, protegir els ciclistes ferits i previndre la producció de més sinistres que pogueren afectar tant el personal d’emergències com usuaris aliens a la prova esportiva.
Deu corredors
A conseqüència de l’accident, deu corredors van haver de ser evacuats a diferents centres hospitalaris, dels quals huit presentaven lesions lleus i dos lesions de caràcter greu, segons la Guàrdia Civil.
Una vegada conclosa l’assistència sanitària i evacuats els ferits que requerien atenció especialitzada, la prova va poder reprendre’s amb noranta participants i va finalitzar sense que es registraren més incidències.
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