Previsió meteorològica
Cel clar i sense núvols a València i Castelló per al moment de l’eclipsi total
Els butlletins de l’Aemet ja oferixen una previsió bastant fiable quan falten només 48 hores per al fenomen astronòmic
Ho anticipaven les previsions meteorològiques des de divendres i, a mesura que han anat avançant els dies, s’han confirmat. El cel de la mitat nord de la Comunitat Valenciana, des d’on millor es veurà l’eclipsi total de sol, estarà clar en el moment exacte en què la Lluna cobrisca per complet el Sol. Així ho confirma el butlletí meteorològic de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) emés este dilluns al matí, que mostra una absència de núvols a les 20 hores. A falta de poc més de 48 hores, les prediccions són bastant fiables i s’acostaran bastant a la realitat de dimecres a la vesprada, però continuen en la línia del que va explicar divendres el cap de Climatologia de l’Aemet a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, que va defendre que la visibilitat de l’eclipsi “serà bona” en la major part de l’autonomia.
Sí que hi haurà, per contra, nuvolositat en la mitat sud de l’autonomia, a on el fenomen es podrà veure al 99 %, tot i que seran núvols alts; és a dir, que no impediran la visió del Sol, perquè estarà ja molt baix en el moment de la totalitat. “Ha de tindre’s en compte que els núvols alts, en la majoria dels casos, permeten l’observació de l’eclipsi”, explicava l’Aemet en el seu butlletí de dilluns. I s’esperen, així mateix, núvols mitjans a l’oest del sud de la província de València, la qual cosa sí que podria complicar la visió del fenomen. I és que no només importa la “nuvolositat just damunt del punt de visualització”, sinó la “nuvolositat cap a l’oest” perquè el “Sol sobre l’horitzó a l’hora de l’eclipsi estarà molt baix”.
Altres condicionants seran les temperatures màximes i el risc d’incendis. Quant a les primeres, es preveuen fins a 36 graus en l’interior i 32 o 33 en el litoral. Això dispara el risc de patir colps de calor, perquè cal recordar que les zones d’observació de l’eclipsi són justament espais a ple sol i amb poca ombra. A l’hora de l’eclipsi s’espera que “les temperatures hagen descendit en general entre dos i cinc graus respecte als valors màxims”, afig l’informe. Quant a la segona qüestió, la del foc, una de les que més preocupa la Generalitat Valenciana, es preveu un risc “molt alt o extrem” en tota la província de Castelló i en l’interior de la de València, les dos zones a on millor es veurà l’eclipsi.
Informe des de maig
L’Agència va publicar en maig un estudi estadístic sobre la freqüència de la nuvolositat en la península Ibèrica per a les dates de l’eclipsi mitjançant l’anàlisi del que ha ocorregut en els últims 16 anys. Això no és en si una predicció, sinó una anàlisi de les probabilitats. En principi, en tot el litoral i prelitoral de la Comunitat Valenciana hi ha una probabilitat entre el 50 i el 65 % que l’estat del cel siga poc nuvolós o clar. En les zones de l’interior de la província de Castelló, es reduïx a entre un 30 i 50 % de probabilitats, mentres que en molts punts de la costa es dispara esta possibilitat fins a un 80 %. És a dir, que, tenint en compte les dades meteorològiques de l’última dècada i mitja, hi ha lloc per a un cert optimisme.
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