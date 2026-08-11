Hongaresa estrena obra en la seua nova gira teatral per l’Argentina
La reconeguda companyia saguntina emprén una estada de quasi dos mesos en què representarà tres muntatges
La Companyia Hongaresa consolida el seu vincle amb l’Argentina amb tres produccions a Buenos Aires. La companyia saguntina romandrà durant el mes d’agost i part de setembre a Buenos Aires, a on presentarà la multipremiada David en el Teatro San Martín, portarà Tejedoras de abismos al circuit independent bonaerenc i estrenarà mundialment Coro, una nova coproducció hispanoargentina.
Durant quasi dos mesos, la companyia fundada pels valencians Paco Zarzoso i Lola López, juntament amb la dramaturga catalana Lluïsa Cunillé, protagonitzarà a l’Argentina funcions, assajos i processos de creació que culminaran amb l’estrena d’una nova producció internacional. Tres projectes que mostren les diferents línies de creació que conviuen actualment en Hongaresa: la presentació d’una de les obres més reconegudes de Paco Zarzoso, la presència de Lola López com a actriu i directora amb un espectacle nou i l’estrena absoluta d’una nova coproducció amb artistes argentins.
La primera cita serà la representació de David, text i direcció de Paco Zarzoso, en el Teatro San Martín, un dels escenaris públics més prestigiosos del teatre en llengua castellana. L’obra, consolidada com un dels grans èxits recents de la companyia, arriba a Buenos Aires després d’obtindre el premi a la millor interpretació i al millor text en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes, el premi al millor espectacle de la Mostra de Teatre d’Alcoi i dos candidatures als Premis Max, entre altres reconeixements.
Paral·lelament, Lola López presentarà a Buenos Aires Tejedoras de abismos, text del dramaturg argentí Arnoldo Liberman, espectacle que dirigix i interpreta. Esta representació podrà veure’s en el Teatro Toda, la qual cosa reafirma una altra de les línies de treball d’Hongaresa: el diàleg permanent entre dramatúrgies i creadores de les dos ribes de l’Atlàntic. Però, a més, comptarà amb l’aparició estel·lar de Germán Rodríguez.
Estrena mundial
L’estada culminarà a principis de setembre amb l’estrena mundial de Coro, la nova obra de Paco Zarzoso, en la mateixa sala independent. La producció, de la qual Hongaresa és companyia coproductora, estarà codirigida per Paco Zarzoso i Germán Rodríguez i interpretada per tres actrius argentines. Este nou muntatge suposa un pas més en la col·laboració artística que la companyia manté des de fa anys amb el país sud-americà.
Més de 25 anys de llaços amb l’Argentina
La relació d’Hongaresa amb l’Argentina es remunta a més de vint-i-cinc anys i ha donat lloc a nombrosos muntatges, gires i reconeixements. Entre estos destaquen els Premis Teatro del Mundo obtinguts per Piedra y encrucijada i Querencia, així com el premi al millor espectacle estranger del Festival Internacional de Teatre de Córdoba (Argentina), també per Piedra y encrucijada.
En paraules de Paco Zarzoso: “Ja són més de vint-i-cinc anys viatjant a l’Argentina. Cada retorn té alguna cosa de retrobament. Sempre he sentit que allí hi ha una manera molt intensa i apassionada de viure el teatre, tant per part de qui el crea com del públic que ompli les sales”.
Sobre la presentació de David en el Teatro San Martín, afig: “Tornar al Complejo Teatral de Buenos Aires i, especialment, al Teatro San Martín és un privilegi. És un d’eixos escenaris que formen part de la memòria del teatre en llengua castellana. Saber que David podrà dialogar amb un públic tan exigent, tan apassionat i amb una tradició teatral tan extraordinària és, per a nosaltres, una alegria enorme i també una gran responsabilitat”.
Fundada fa més de trenta anys, la Companyia Hongaresa de Teatre ha creat quaranta-cinc espectacles i s’ha consolidat com una de les companyies valencianes amb més projecció internacional. La seua presència continuada a l’Argentina confirma un vincle artístic construït durant més de dos dècades a través de gires, premis, intercanvis creatius i noves coproduccions amb l’escena bonaerenca.
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