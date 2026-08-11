MERCAT DE FITXATGES
L’opció de Van Oevelen ressuscita per a la porteria del València CF
El club de Mestalla torna a valorar l’arribada del porter neerlandés, que pot eixir cedit de l’Ipswich Town per a guanyar presència esta temporada
La competència de clubs que li oferixen minuts de qualitat fa que l’operació, per la qual el València ja està actiu, no es presente senzilla
Pascu Calabuig
Els intents del València CF en el mercat de fitxatges, malgrat la paràlisi en una finestra d’estiu en la qual únicament s’ha concretat fins a la data l’arribada del japonés Ryunosuke Sato, continuen. La prioritat absoluta és el lateral dret, amb Arnau Martínez com la principal alternativa amb negociacions en marxa. No obstant això, hi ha més necessitats, entre les quals hi ha, a més del fitxatge d’un extrem, un porter que des del rol de suplent augmente la competència per al macedoni Stole Dimitrievski.
Per a la porteria, Kayne van Oevelen (23 anys) va ser la primera opció en la llista que ha manejat el València per a reforçar la competència sota els pals. Fins i tot, la direcció esportiva, liderada per Lisandro Isei, va arribar a un acord contractual amb el porter neerlandés fins al 30 de juny de 2031. Malgrat tot, l’Ipswich Town, que acaba d’ascendir a la Premier League, es va avançar amb més diners damunt de la taula per al seu club d’origen: l’FC Volendam. Va arribar als quatre milions que sol·licitava el club holandés, depassant clarament el límit de dos que s’havia fixat el CEO de Futbol, Ron Gourlay, per a l’operació porteria.
Nom de consens
Ara, en canvi, tal com ha informat Tribuna Deportiva i pot confirmar este diari, l’opció de Van Oevelen, morta completament a finals de juliol pel seu traspàs cap a la Premier League, ha renascut. Al llarg de la pretemporada de l’Ipswich, la majoria dels minuts de joc del jove holandés han sigut com a suplent i el club anglés es planteja una cessió amb l’objectiu que esta pròxima temporada tinga més minuts dels que tindria amb els de Portman Road. El València seguix a la busca d’un porter. Així mateix, per capacitat i centímetres, Van Oevelen és el nom que més consens va despertar entre el cos tècnic, al qual agrada, i el grup de treball d’Isei. Des de l’entorn del porter s’obri la porta a una cessió i es reconeix que el València és una de les possibilitats.
En estos moments, en termes econòmics, l’operació encaixaria molt millor, ja que els anglesos es farien càrrec d’una part del salari i no hi hauria cap quantitat de traspàs. Per projecció, el neerlandés podria posar en risc la titularitat del macedoni i el que pretenen tant l’Ipswich com el porter és sumar més minuts dels molt pocs que es preveu que tindria en la seua primera campanya en la Premier. L’equip de Suffolk compta amb un important overbooking en la porteria, a on qui partix com a titular a priori és un compatriota de Van Oevelen, Kjell Scherpen, tres anys més experimentat i pel qual es va pagar el doble: huit milions d’euros.
La veritat és que el València torna a valorar seriosament la possibilitat de llançar-se per Van Oevelen, fins al punt que ja ha contactat amb els seus representants per a tantejar les possibilitats d’una cessió. De fet, per l’interés a fer-se amb els seus servicis ja es van escapar altres opcions en el camí, com la del valencià Aarón Escandell, renovat fa poc per l’Oviedo. En estos dies, fins i tot, s’ha deixat en stand by l’alternativa d’Aleksandr Saputin, ucraïnés amb un perfil físic i tècnic semblant al del neerlandés.
El València manté oberta la via Saputin
Això sí, el València és conscient que per a la cessió de Van Oevelen no faltaran competidors que de partida puguen garantir-li amb més seguretat els minuts de qualitat en una lliga top que està buscant; raó per la qual, encara que aparcada, la via Saputin es manté activa i a l’espera del desenllaç. A això ha d’afegir-se la preferència dels anglesos de trobar un equip, perfil Championship, que prepare el porter per al context del futbol britànic.
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