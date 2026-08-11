Ministra de Sanitat
Mónica García ajuda a reanimar un home que s’ofegava en una piscina natural de Lleó
Els fets van tindre lloc dissabte passat, poc abans de les cinc de la vesprada, en la platja fluvial del riu Burbia
EFE
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha participat en les labors de reanimació que necessitava un home d’uns 75 anys que es va sentir indisposat mentres es banyava en una piscina natural de Villafranca del Bierzo (Lleó) i que va romandre inconscient durant uns instants.
Fonts del Ministeri han confirmat este dimarts a EFE la labor de Mónica García, i el Servici d’Emergències 1-1-2 de Castella i Lleó ha detallat que els fets van ocórrer dissabte passat, poc abans de les cinc de la vesprada, en la platja fluvial del riu Burbia, des d’on van rebre diverses telefonades per a sol·licitar ajuda per l’ofegament d’esta persona.
Les persones que van donar l’avís van explicar que esta persona presentava símptomes d’ofegament, com la pell morada, i que es trobava inconscient, encara que finalment va recuperar la consciència gràcies a les tècniques de reanimació cardiopulmonar practicades per la ministra i per altres persones que es trobaven en el lloc dels fets.
Posteriorment van arribar al lloc l’helicòpter de Sacyl mobilitzat per Emergències Sanitàries, que va traslladar l’home a l’Hospital de Lleó, a on va quedar ingressat, sense que de moment es coneguen dades sobre la seua evolució, ha afegit el 1-1-2.
La presència de Mónica García en la piscina natural va coincidir amb els dies de descans que habitualment passa en la zona durant l’estiu, segons han confirmat a EFE veïns d’El Bierzo.
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