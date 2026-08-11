Piles i la Generalitat Valenciana s’obrin a nous vincles per a fomentar el turisme des de l’alberg juvenil Mar i Vent
L’Ajuntament i l’IVAJ aconseguixen la llicència d’obertura de l’establiment després de 55 anys d’història
L’alberg juvenil Mar i Vent de Piles ha obtingut, de manera oficial i per primera vegada des que va obrir les portes fa 55 anys, la llicència d’obertura que regularitza definitivament la seua activitat i funcionament.
Es tracta d’un procés administratiu sense precedents, encapçalat per l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Piles, la directora de l’alberg i el director de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).
Sinergia
L’alcaldessa de Piles, Cristina Fornet, ha entregat personalment el document al director de l’IVAJ, Vicente Ripoll, mentres que el representant de la Generalitat Valenciana s’ha compromés a mantindre el treball conjunt amb l’Ajuntament i a estudiar poder obrir nous vincles per a fomentar el turisme a Piles, oferint l’alberg per a totes les necessitats del municipi.
Sense anar més lluny, este pròxim dissabte 15 d’agost, l’alberg participarà en la Cursa Popular i facilitarà les seues instal·lacions perquè les i els esportistes puguen fer-ne ús.
L’alberg juvenil Mar i Vent de la platja de Piles forma part de la història de la comarca de la Safor. Construït en el passeig marítim des de fa 55 anys, acull excursions, estades i activitats de molts grups de gent. És un edifici de titularitat pública, que pertany a la Generalitat Valenciana.
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