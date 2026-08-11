El PP celebra la inclusió de Xàtiva en el programa Emerge per a previndre incendis
Els populars consideren fonamental la contractació de persones desocupades per a reforçar les tasques preventives en espais com Bixquert, Carraixet, la Cova Negra, els vessants del Castell i la resta de terrenys forestals del terme municipal
El Partit Popular de Xàtiva ha destacat la incorporació de la ciutat de Xàtiva en el programa autonòmic Emerge promogut per Labora i destinat a finançar la contractació de persones desocupades per a dur a terme actuacions de prevenció d’incendis forestals.
La convocatòria d’Emerge 2026 compta amb un pressupost global de 19,4 milions d’euros, prop de 20 milions, i permetrà que un total de 294 ajuntaments de la Comunitat Valenciana puguen accedir a un finançament de fins a 66.000 euros per entitat local. El portaveu del Partit Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha destacat que “és la primera vegada que la nostra ciutat pot participar en este programa, la qual cosa suposa una notícia excel·lent per a Xàtiva i demostra que la Generalitat Valenciana té en compte les necessitats del nostre municipi”.
El programa Emerge té un doble vessant social i mediambiental. D’una banda, permet als ajuntaments contractar, durant sis mesos, persones desocupades, a les quals oferix una experiència laboral que contribuïsca a millorar la seua ocupabilitat. D’altra banda, estos treballadors desenrotllaran actuacions previstes en els plans i procediments municipals de prevenció d’emergències en l’àmbit forestal. Els treballs podran centrar-se en actuacions com el desbrossament i l’eliminació de vegetació, tractaments silvícoles, neteja de zones forestals, condicionament de camins i creació o manteniment d’àrees de protecció davant del foc, d’acord amb el projecte que presente l’Ajuntament.
Marcos Sanchis ha assenyalat que “es tracta d’una inversió amb un retorn molt important per a Xàtiva: crea oportunitats laborals per a persones desocupades i, al mateix temps, contribuïx a protegir el nostre patrimoni natural i a millorar la seguretat de zones especialment sensibles davant del risc d’incendis”.
En este sentit, des del PP consideren que el programa pot resultar especialment beneficiós per a reforçar les tasques preventives en espais com Bixquert, Carraixet, la Cova Negra, els vessants del Castell i la resta de terrenys forestals del terme municipal, a on la neteja, el manteniment i la planificació resulten fonamentals per a reduir el risc d’incendis.
“Des del Partit Popular fa molt de temps que estem reclamant més prevenció, més manteniment i més mitjans per a protegir les nostres muntanyes. La incorporació de Xàtiva al programa Emerge ens permet avançar en eixa direcció i fer-ho, a més, creant ocupació”, ha afirmat Sanchis.
Doble visió sobre el suport de la Generalitat
Per al portaveu popular, esta iniciativa constituïx “una mostra més del suport de la Generalitat Valenciana a Xàtiva”. Sanchis sosté que el suport autonòmic a la ciutat s’està concretant en programes d’ocupació, inversions educatives, polítiques socials, infraestructures i actuacions de protecció del patrimoni i de l’entorn natural.
“Davant del discurs permanent de confrontació de l’alcalde, els fets demostren que la Generalitat sí que està al costat de Xàtiva. Ho demostra incorporant en la nostra ciutat, per primera vegada, un programa que combina inversió, ocupació i prevenció d’incendis”, ha conclòs Marcos Sanchis.
El Partit Popular espera que l’Ajuntament “aprofite esta oportunitat, gestione correctament el programa i destine els recursos a les zones que presenten més necessitats de neteja i prevenció, amb una planificació rigorosa i actuacions que tinguen una utilitat real per a la protecció del terme municipal”.
Per la seua banda, des de l’equip de govern de Xàtiva han eixit al pas de les manifestacions del PP per a aclarir que l’adhesió al programa Emerge l’ha sol·licitada l’Ajuntament, “ja que complix les condicions prefixades per la Generalitat, exactament igual que els altres quasi 300 ajuntaments”. Fonts de l’executiu recalquen que no es tracta de “cap decisió de la Generalitat ni cap subvenció singular: tan sols d’un programa d’ocupació dels que habitualment rep l’Ajuntament de Xàtiva. Res d’extraordinari”, conclouen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dolor a Albuixech per la mort de la regidora Conchín Caballer Chulvi
- Troben mort el veí d'Alginet desaparegut a la urbanització Los Lagos
- Oliva demana una ajuda del 2 % cultural per a finançar la compra de més cases de l'antic Palau dels Centelles
- Catorze municipis de la Ribera oferixen un 100 % de visibilitat de l'eclipsi solar
- Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
- Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València
- La Unió preveu una collita de cítrics de 2,59 milions de tones, la segona més baixa en vint anys
- Torna la II Clàssica Camp de Morvedre de ciclisme