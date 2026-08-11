Eclipsi
Veure l’eclipsi en l’Albufera no és una bona idea: l’entorn pot convertir-se en una ratera
La carretera del Saler estarà tancada al trànsit des de mitjan vesprada i no hi haurà zones d’aparcament; a més, l’eixida del personal des de la zona serà complicada
Viure una posta de sol en l’embarcador de la Gola del Pujol, en l’Albufera, és una experiència que u no hauria de perdre’s en la vida. De fet, es compten per desenes les persones que van cada dia fins a este diminut punt estratègic carregat de bellesa per a gaudir d’una romàntica estampa. Desplaçar-s’hi qualsevol dia és una bona idea, ara bé, fer-ho precisament el 12 d’agost per a veure l’eclipsi, sens dubte, no ho és. Això, suposant que es puga accedir al lloc, que serà pràcticament impossible.
Veure l’eclipsi total de sol des de la zona del Parc Natural de l’Albufera no serà factible i no és recomanable perquè l’entorn del llac es convertirà previsiblement en una ratera.
L’accés al lloc estarà molt restringit; tant és així que la carretera CV-500, la del Saler, romandrà tallada al trànsit privat des de les 18:00 hores (el moment en el qual comence l’eclipsi solar està establit a les 19:30 hores aproximadament, encara que el total serà a les 20:32 h). Segons ha informat l’Ajuntament de València, només hi haurà accés per les vies principals als apartaments, platges i restaurants. I en estos dos últims casos, estarà limitat fins a les sis de la vesprada.
Per als veïns de les pedanies afectades pel tall de la carretera, expliquen fonts municipals, bastarà presentar un justificant que es residix allí (un rebut, un contracte de lloguer…) perquè se’ls permeta arribar fins a les seues cases.
No es pot parar en el voral
La Guàrdia Civil serà l’encarregada de controlar la carretera i una de les mesures que s’aplicarà de manera inflexible serà la de l’estacionament en els vorals. La martingala de deixar el cotxe aparcat a la vorera de la carretera, encara que siga un “momentet”, està terminantment prohibida. De fet, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha llançat un recordatori: “Prohibició absoluta de detindre el vehicle en vorals o en la calçada per a observar l’eclipsi”.
I això, a més d’una qüestió de seguretat viària, obeïx al fet que esta via ha d’estar absolutament transitable per a ser utilitzada davant d’una possible evacuació d’emergència sanitària, perquè el transport públic continuarà funcionant i perquè els veïns del lloc circulen amb normalitat.
Pàrquing molt limitat
Entrar amb cotxe serà difícil, però encara més serà aparcar-lo. Atés que la Generalitat Valenciana ha establit el nivell 3 d’emergència davant de la situació de risc d’incendis en la zona de la Devesa del Saler, els aparcaments existents dins de la massa forestal del parc romandran tancats i la Policia Local de València serà la responsable de vetlar perquè no hi entre cap vehicle.
Les escasses places d’aparcament que hi ha al costat de l’embarcador de la Gola del Pujol tampoc estaran obertes, així que no són una opció. Les úniques alternatives per a deixar el cotxe seran els aparcaments de les zones residencials —que lògicament estaran ocupades pels veïns que tenen el seu apartament allí— i els pàrquings dels restaurants que són de titularitat privada i que previsiblement estaran ocupats pels comensals que tinguen una reserva.
Una “ratera” per a eixir
Qui tinga pensat acostar-se als Poblats del Sud (el Perelló, el Perellonet o el Palmar) per a veure l’eclipsi, ha de ser conscient que l’arribada pot presentar més o menys dificultat, però el que sí que serà verdaderament complicat és eixir. “Pot convertir-se en una ratera”, expliquen fonts municipals, perquè “l’entrada es farà de manera escalonada, però l’eixida serà de colp”; així, doncs, una carretera que normalment està molt saturada de trànsit en època estival, un dia com el pròxim 12 d’agost, el raonable és que es col·lapse.
Per estes raons, el més aconsellable és viure la cita amb l’eclipsi solar en qualsevol altre dels punts de la ciutat de València. La platja de la Malva-rosa i del Cabanyal són els punts oficial d’observació que ha declarat el consistori, encara que el verdaderament aconsellable és ser testimoni d’este moment excepcional des de casa o en un lloc ben a prop.
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