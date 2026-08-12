Alzira completarà enguany la identificació dels 211 represaliats de la fossa del cementeri
La injecció econòmica de 56.000 euros per part de la Diputació de València servirà per a culminar les anàlisis biològiques en el laboratori
L’associació Fossar d’Alzira espera poder donar una sepultura “digna” a les víctimes del franquisme a Alzira en 2027
Inés Hernández Lladró
Alzira completarà la identificació genètica de les restes de 211 persones represaliades durant la postguerra franquista gràcies a l’última espenta econòmica de la Diputació de València. La corporació provincial ha completat un cicle d’inversió que supera els 300.000 euros entre els anys 2023 i 2026, una dotació destinada de manera íntegra als treballs d’exhumació, reconstrucció antropològica i anàlisi d’ADN de les víctimes. Amb l’aprovació dels últims fons, 56.000 euros, el projecte entra en l’etapa definitiva per a retornar el nom i la dignitat a les persones afusellades entre l’1 de maig de 1939 i el 29 d’abril de 1940 en la capital de la Ribera Alta. Segons el president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica Fossar d’Alzira, Josep Bermúdez, la previsió és que els treballs d’identificació puguen completar-se enguany, per a “afrontar un nou repte per a 2027”: la reinhumació dels cossos en el panteó d’Alzira en el cas que no se n’hagen trobat familiars o, en cas d’haver trobat familiars vius, poder donar sepultura als cossos a on cada família considere adequat. L’Associació agraïx a la Diputació la seua ajuda, perquè “sense esta hauria sigut impossible” dur a terme totes les tasques d’extracció, identificació i reconstrucció, assegura Bermúdez.
L’actuació en el cementeri municipal d’Alzira representa un dels projectes de memòria democràtica “més complexos i ambiciosos de la província de València”, segons reconeix la vicepresidenta Natàlia Enguix. La delegació provincial ha estructurat el finançament en diversos trams per a atendre les elevades necessitats tècniques. La primera fase va comptar en 2023 amb un conveni de 109.000 euros per a la demolició de l’antic panteó, l’extracció de les restes i la seua individualització anatòmica. A la fase de laboratori i anàlisi genètica es van destinar 185.000 euros, dividits en un abonament inicial de 129.000 euros ja executat i una aportació final de 56.000 euros el pagament dels quals s’ha completat en este exercici de 2026.
La singularitat del procés radica en l’enorme dificultat tècnica que va implicar el tractament inicial de les víctimes. En el passat, les restes es van extraure de les fosses comunes originals sense les garanties necessàries ni criteris científics. Aquella intervenció sense metodologia va provocar que els cadàvers acabaren depositats en cinquanta bosses dins d’una cripta memorial. Esta circumstància va convertir la tasca en un complex puzle antropològic, ja que l’equip científic va haver de classificar i separar minuciosament cada cos abans de procedir a la presa de mostres òssies per a les proves d’ADN, descriu la corporació provincial en un comunicat.
El Fossar d’Alzira
El conegut com a Fossar d’Alzira constituïx un enclavament fonamental de la repressió territorial després del conflicte bèl·lic. A l’albergar una presó comarcal, la localitat va concentrar les execucions de veïns procedents de diverses poblacions pròximes. Entre les restes recuperades figuren veïns d’Alzira, Algemesí, Carcaixent i Guadassuar, a més de nou residents de Simat de la Valldigna, un veí de Dénia, un altre de Cheste i nou d’origen encara no determinat.
La vicepresidenta i responsable de Memòria Democràtica, Natàlia Enguix, ha destacat la voluntat ferma de la corporació per a respondre a les famílies després de més de huitanta anys d’incertesa. Enguix confia que les anàlisis genètiques posen fi a este llarg procés de busca, permeten identificar el màxim possible de víctimes i brinden als seus descendents l’oportunitat d’oferir-los un descans digne en el nou mausoleu del cementeri.
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