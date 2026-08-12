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Arnau vol jugar en el València CF i la negociació amb el Girona s’accelera
A falta de detalls, Gourlay té el “sí” del jugador, una carta a favor en unes converses amb Quique Cárcel que es volen tancar esta setmana perquè el lateral estiga disponible per a Corberán al València-Celta del 22 d’agost
Pascu Calabuig
Els pròxims dies estan marcats en roig en l’objectiu del València CF de tindre Arnau Martínez com a lateral dret en l’estrena de la Lliga, el dissabte 22 d’agost, en el partit de la segona jornada del torneig que enfrontarà els blanc-i-negres, a Mestalla, amb el Reial Club Celta de Vigo. Al llarg dels últims dies, mentres iniciava les converses amb el Girona FC, Ron Gourlay, CEO de Futbol, ha aconseguit convéncer, en la pràctica, el futbolista català per a comprometre’s amb un contracte de cinc temporades, a falta dels últims detalls.
Amb el beneplàcit del jugador, esta setmana, el València tracta d’accelerar en la negociació amb el club gironí. Caiguda fa un mes l’operació Thomas Meunier, Arnau, capaç d’adaptar-se a la demarcació de central destre en una saga de tres, ha sigut l’opció preferent de l’entrenador, Carlos Corberán. Fins i tot per davant del neerlandés Daijiro Chirino.
Perfilant l’acord d’un contracte de llarga duració
Gourlay ha perfilat un preacord amb la part del jugador sobre la base d’un salari anual pròxim als tres milions d’euros bruts. Les limitacions financeres de l’entitat valencianista forcen al fet que en esta classe de contractes de llarga duració les quantitats vagen en augment amb el pas de les temporades. Per això, de la mateixa manera que amb les renovacions de fa un any de jugadors com Diego López o Javi Guerra, s’ha seguit este mateix modus operandi en el cas d’Arnau Martínez. De fet, l’edat del futbolista, 23 anys, permet oferir-li un vincle a llarg termini.
Hui dia, al cap d’Arnau hi ha jugar “sí o sí” en el València. Els blanc-i-negres, malgrat els sondejos de clubs més potents esportivament tant en la Lliga com a Anglaterra o Alemanya, han sigut els qui s’han llançat amb una oferta en ferm pel lateral, amb la intenció de mantindre-li el caixet econòmic que ha tingut en Primera Divisió amb el Girona.
En este context, amb la voluntat del jugador de vestir la samarreta del València i un acord formal al caure una vegada es perfilen i tanquen els últims detalls, la negociació amb el Girona entra en una fase en la qual Gourlay i Lisandro Isei compten amb la carta d’Arnau a favor. Ací es troba el principal escull per superar, les converses amb Quique Cárcel, director esportiu dels gironins.
L’escull del Girona
Lògicament, la postura que el Girona FC vol traslladar és de força. De portes cap enfora, no vendre per una xifra sensiblement inferior a la clàusula, huit milions d’euros. No obstant això, cap a dins, els dirigents catalans es mostren més oberts a un tracte per davall de la clàusula de rescissió. Ja saben el que vol Arnau —jugar en el València—, que està molt prop d’acordar un nou contracte a Mestalla i també necessiten concretar vendes i ampliar els màrgens del joc net financer per a reconstruir el seu equip en LaLiga Hypermotion.
El València, obligat a augmentar l’oferta
El primer intent del València ha consistit en un tanteig de quatre milions i primes. Però eixa quantitat Gourlay també és conscient que no és suficient. La solució pot passar per un augment, almenys, fins als sis milions i reservar un percentatge per al Girona en cas d’una futura venda. El temps s’esgota per a totes les parts, raó per la qual esta setmana i els pròxims dies són decisius en la negociació, com va apuntar este dimarts SUPER.
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