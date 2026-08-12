EMPRESES
Atitlan duplica ingressos i arriba als 609 milions en 2025
Els resultats s’han vist afavorits per la incorporació de l’alacantí Grupo Gaviota, especialitzat en la fabricació d’equipament exterior per a la llar
Grupo Atitlan va tancar l’exercici passat duplicant els seus ingressos, gràcies sobretot a la incorporació en 2025 a la firma inversora liderada per Roberto Centeno —gendre de l’amo de Mercadona, Juan Roig— i Aritza Rodero, del Grupo Gaviota, segons un comunicat que ha fet públic la companyia valenciana.
En este, Atitlan assegura que els seus comptes consolidats corresponents a l’any passat “tornen a presentar uns resultats positius, en línia amb la proposta de creació de valor desenrotllada en les seues plataformes multisectorials”. D’esta manera, la xifra de negoci consolidada va arribar als 609 milions d’euros, amb un creixement del 102 %, mentres que l’ebitda (benefici brut d’explotació) va arribar a 70,5 milions, la qual cosa implica una pujada del 156 %.
La incorporació de Grupo Gaviota en 2025 al perímetre d’empreses gestionades per Atitlan “ha marcat els resultats de l’exercici. La companyia amb seu a Sax (Alacant) és líder en la fabricació d’equipament exterior per a la llar (tendals, persianes, finestres i tancaments) i afronta una nova etapa d’expansió i consolidació, que ja ha donat lloc a adquisicions estratègiques en el mercat nacional (Glass Madrid)”.
Avanços
En una carta als stakeholders d’Atitlan, és a dir persones, grups o organitzacions que tenen un interés o es veuen afectats per les accions d’una empresa, Centeno i Rodero destaquen els avanços com a grup “més sòlid, més diversificat i més compromés”. Estes característiques “fan valdre la capacitat d’adaptació davant d’un entorn complex, definit per les tensions geopolítiques, la volatilitat dels mercats financers i les incerteses entorn del comerç internacional”.
El model multisectorial construït durant dos dècades “ha tornat a demostrar la seua solidesa”. Esta “aposta estratègica permet que, sobre la base de l’àrea industrial/servicis, les plataformes d’agricultura, immobiliari i aqüicultura que lidera Atitlan vagen construint valor de manera sostenible i responsable, fins a representar un grup amb més de 12.000 empleats i projectes d’escala global”.
Fites
Entre les fites assolides en 2025, la firma destaca el tancament del vehicle de 500 milions creat juntament amb Banco Santander per a invertir en el cultiu de superaliments, que, a més de pistatxos, raïm i pimentons, ha iniciat les primeres plantacions de nabius. Eixe any també va tindre lloc la inauguració de la central d’última generació de Sea Eight a Gijón per a produir llenguado prèmium mitjançant tecnologia de recirculació d’aigua.
Per la seua banda, l’àrea immobiliària ha aconseguit impulsar la urbanització del PAI del Grau de València, un projecte de regeneració urbana que afectarà 380.000 metres quadrats per a connectar el barri marítim amb el centre urbà. Al mateix temps, Atitlan ha formalitzat aliances per a impulsar la promoció de vivenda assequible (Grupo Ática) i un altre per a explorar el format branded residences (Caledonian), un model residencial que combina vivendes de luxe amb les comoditats d’un hotel.
El creixement sostingut que demostren els resultats de 2025 “és el reflex de l’aposta d’Atitlan per un model basat en la gestió activa i diversificada. Estes senyes d’identitat han convertit el grup en un referent del mid-market espanyol, en el qual és reconegut pel seu compromís i per l’impacte positiu en els territoris i sectors en els quals opera, i es projecta com un soci fiable i de llarg termini per a construir valor”, explica el comunicat.
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