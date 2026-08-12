Crisi migratòria
Els controls a viatgers procedents d’Itàlia han afectat ja més de 2.600 persones
El Govern ha ordenat estes inspeccions fins al pròxim 7 de setembre a l’espera que Roma retire la suspensió de l’espai de Schengen a Espanya
EP
El nombre de viatgers procedents d’Itàlia que han sigut identificats en aeroports espanyols des de dissabte passat supera ja les 2.600 persones, segons les últimes dades proporcionades pel Ministeri de l’Interior.
En concret, fins a la una de la vesprada d’este dimecres, la xifra de persones a les quals s’ha sol·licitat la documentació a la seua arribada a Espanya era de 2.682. En total, s’han controlat 218 vols i 372 agents han participat en esta tasca.
En les últimes 24 hores, han superat este tràmit 539 passatgers, la majoria dels quals (146) ha arribat en quatre avions a l’Aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas; per la seua banda, en l’aeroport barceloní del Prat s’han hagut d’identificar 70 nacionals de tercers països de set vols diferents. El mateix ha passat a València, a on han sigut 14 els passatgers afectats, tots del mateix avió; a Bilbao, procedents de dos avions, han arribat a la dotzena d’identificacions, i a Màlaga se n’han comptabilitzat quatre, que compartien vol.
Dels aeroports insulars, el que més identificacions ha registrat ha sigut el de Mallorca (cinc passatgers d’un únic avió). A Canàries, el repartiment és el següent: quatre identificacions en l’aeroport de Lanzarote, de dos avions; tres, de deu vols, en el de Tenerife Sud, i dos d’un únic avió a Fuerteventura. A Gran Canària es va controlar un aparell, però no es va identificar a ningú.
Fins al 7 de setembre
El restabliment temporal dels controls fronterers en aquells aeroports i ports que mantenen connexions directes entre el Regne d’Espanya i la República Italiana va entrar en vigor el dissabte 8 d’agost.
El Govern ha ordenat estos controls fins al pròxim 7 de setembre a l’espera que Itàlia retire la suspensió de l’espai de Schengen a Espanya que va adoptar després de la crisi migratòria que va tindre lloc a Ceuta el passat 30 de juliol.
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