Emergències detecta intents d’accés a zones forestals tancades per l’eclipsi
El 112 alerta de persones que tracten d’entrar, des de primera hora, a espais naturals de València i Castelló, fins i tot en àrees afectades pels últims incendis
El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat ha alertat, este dimecres 12 d’agost, d’intents d’accés a zones forestals restringides amb motiu de l’eclipsi solar, inclosa l’Albufera de València, malgrat el risc extrem d’incendis i les prohibicions establides per a esta jornada.
Incendis forestals
Emergències 112CV ha informat que, des de primera hora del matí, s’han detectat intents d’entrada a l’Albufera, Macastre i Estivella, en la província de València; així com a la Salzadella, la serra d’Espadà, Bejís, Tírig i l’entorn de la base militar d’El Toro, a Castelló. Algunes d’estes zones han resultat afectades pels últims incendis forestals.
La Generalitat ha recordat que este dimecres està prohibit circular per sendes forestals amb qualsevol classe de vehicle, practicar esport, acampar o encendre foc en els espais naturals afectats per les restriccions.
Risc extrem d’incendis
L’advertiment cobra especial rellevància en una jornada marcada per l’eclipsi total de sol i l’elevada afluència prevista en zones naturals i punts amb bona visibilitat de l’horitzó.
El nivell de preemergència per risc d’incendi forestal és este dimecres extrem —nivell 3— en tota la Comunitat Valenciana, segons el Centre de Coordinació d’Emergències. A més, hi ha possibilitat de tempestes seques en l’interior nord de Castelló.
Punts oficials
Les autoritats han reforçat, durant tota la jornada, la vigilància dels espais forestals i han demanat a la població que respecte els tancaments i utilitze els punts oficials habilitats per a contemplar l’eclipsi, evitant així desplaçaments innecessaris a muntanyes i paratges naturals.
La Generalitat manté, a més, activada, durant tot este dimecres, la situació 2 del Pla territorial d’emergències de la Comunitat Valenciana davant de l’excepcional concentració de persones i desplaçaments que pot provocar el fenomen astronòmic.
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