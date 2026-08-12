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Emergències detecta intents d’accés a zones forestals tancades per l’eclipsi

El 112 alerta de persones que tracten d’entrar, des de primera hora, a espais naturals de València i Castelló, fins i tot en àrees afectades pels últims incendis

Els canons del Saler en funcionament des del mes de juliol

Els canons del Saler en funcionament des del mes de juliol / Ajuntament de València

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Alba Grimaldos

València

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat ha alertat, este dimecres 12 d’agost, d’intents d’accés a zones forestals restringides amb motiu de l’eclipsi solar, inclosa l’Albufera de València, malgrat el risc extrem d’incendis i les prohibicions establides per a esta jornada.

Incendis forestals

Emergències 112CV ha informat que, des de primera hora del matí, s’han detectat intents d’entrada a l’Albufera, Macastre i Estivella, en la província de València; així com a la Salzadella, la serra d’Espadà, Bejís, Tírig i l’entorn de la base militar d’El Toro, a Castelló. Algunes d’estes zones han resultat afectades pels últims incendis forestals.

Els bombers enfront de les flames de Tírig, este diumenge

Els bombers enfront de les flames de Tírig, este diumenge

Consorci Provincial Bombers de Castelló

La Generalitat ha recordat que este dimecres està prohibit circular per sendes forestals amb qualsevol classe de vehicle, practicar esport, acampar o encendre foc en els espais naturals afectats per les restriccions.

Risc extrem d’incendis

L’advertiment cobra especial rellevància en una jornada marcada per l’eclipsi total de sol i l’elevada afluència prevista en zones naturals i punts amb bona visibilitat de l’horitzó.

El nivell de preemergència per risc d’incendi forestal és este dimecres extrem —nivell 3— en tota la Comunitat Valenciana, segons el Centre de Coordinació d’Emergències. A més, hi ha possibilitat de tempestes seques en l’interior nord de Castelló.

La Policia Local talla els accessos al paratge natural del Saler

La Policia Local talla els accessos al paratge natural del Saler

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La Policía Local corta los accesos al paraje natural del Saler / Levante-EMV

Punts oficials

Les autoritats han reforçat, durant tota la jornada, la vigilància dels espais forestals i han demanat a la població que respecte els tancaments i utilitze els punts oficials habilitats per a contemplar l’eclipsi, evitant així desplaçaments innecessaris a muntanyes i paratges naturals.

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La Generalitat manté, a més, activada, durant tot este dimecres, la situació 2 del Pla territorial d’emergències de la Comunitat Valenciana davant de l’excepcional concentració de persones i desplaçaments que pot provocar el fenomen astronòmic.

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