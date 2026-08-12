La internacionalització enfortix la Mostra de Faura com a referent en dansa contemporània
Artistes dels EUA, del Brasil i d’Espanya protagonitzen un festival que ha tornat a aconseguir la participació activa de la població en la creació cultural
Anna Biosca
La Mostra de Dansa promoguda pel col·lectiu Hort-Art ha obert este estiu el sentir de Faura cap al món. Artistes com Margô Assis, Eugênio Paccelli Horta, Renata Ferreira, Jeremy Nelson, Luis A. Lara Malvacías, Teresa Lorenzo, Valeria Polorena, Taller Placer, Manuel Rodríguez i Poliana Lima han incrementat la veu internacional de la sèptima edició del festival, sota el lema “Cohabitar”.
Artistes dels EUA, del Brasil i de diferents parts d’Espanya han protagonitzat una proposta cultural única. Tant és així que el Camp de Morvedre s’ha convertit en un escenari de participació i contextos de generació cultural en el qual la població passa de ser espectadora a protagonista. En propostes com Parquear, dirigida per les artistes brasileres, els veïns van dialogar amb l’art i van formar part d’un esbart d’ocells que va recórrer els carrers del barri antic de Faura.
Espais diversos de Faura es van convertir en espai escènic. “El municipi no compta amb una sala o un gran teatre, però emfatitzem la idea de la fortalesa de la comunitat que habita l’art; les arts escèniques no les genera l’edifici, sinó la comunitat mateixa amb ganes de produir art”, afirma Alexsandro Guerra, des de la direcció del festival.
La proposta entén la dansa com una ferramenta de diàleg amb el territori, la comunitat i el patrimoni. “Places, carrers i espais singulars del municipi es convertixen en escenaris oberts a on el moviment convida el públic a reflexionar sobre noves maneres de convivència i de relació amb l’entorn; amb un resultat final d’interacció que genera contextos nous per a l’art. La dansa, molt més enllà del moviment mateix, una realitat performativa que articula nous llenguatges, reflexions i propostes”, assegura Pere Bodí des d’Hort-Art.
La particular disposició de Margô Assis i Eugênio Paccelli va meravellar els participants en les seues composicions O ponto, a linha, o corpo en La Protectora i Desenho en l’Escorxador; així mateix, al costat de Renata Ferreira, Margô Assis va presentar el projecte Parquear bando, que va hipnotitzar tant els participants com l’audiència, la intencionada i la improvisada. Els artistes estatunidencs Jeremy Nelson i Luis A. Lara Malvacías van presentar “M”, un duo que forma part de la sèrie “A to Z”.
La dansa en la seua versió més tradicional, el folklore valencià, profundament arrelat al Camp de Morvedre i molt especialment de la mà de l’Escola de Danses de Faura, va tindre també el seu taller de ball de plaça i el seu sarau en el parc de la Rodana, una experiència de participació dinamitzada per la Rondalla Arnadí que va aconseguir conjuminar més d’un centenar de participants en una jornada d’aprenentatge i diversió.
Recorregut performatiu
La segona setmana es va obrir amb un recorregut performatiu. Un passeig dirigit des de la plaça de l’Ajuntament fins al barranc de la Canaleta, a on la comunitat es va trobar amb les mostres Qualia, de la canària Teresa Lorenzo, i El cos tartamudejant en la proximitat d’un signe futur, dels argentins Valeria Polorena i Sebastián Morell.
També es va obrir un espai nou. El carrer de la Pilota, el trinquet de pilota valenciana, va acollir la peça Una cosa lleugera, del col·lectiu valencià Taller Placer.
El cap de setmana va tindre el colofó en l’Escorxador, amb la peça Alien, de l’andalús Manuel Rodriguez, i Extracción, de la ballarina brasilera Poliana Lima.
Així es va posar fi a un festival que compta amb el suport de l’Ajuntament de Faura i per al qual s’espera també un suport econòmic de l’Institut Valencià de Cultura; un certamen que convertix els carrers i espais de Faura en focus d’impuls creatiu que afavorixen l’experimentació i el desenrotllament cultural d’una comarca que mira el món des de la dansa.
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