Un jutge obliga la Diputació de València a donar una plaça i pagar 20 mesos de sou a un funcionari per baremar malament els seus mèrits
La sentència corregix un concurs de mèrits quasi dos anys després i concedix el lloc a l’aspirant per no reconéixer-li cinc punts d’experiència en la valoració
Una sentència ferma de la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d’Instància de València obliga la Diputació de València a adjudicar una plaça a un funcionari que va ser descartat en un procés fa més d’un any i mig. A més, la resolució obliga a pagar-li els salaris que ha deixat de percebre en este temps, a més dels interessos legals corresponents.
Segons el decret al qual ha tingut accés este diari, el procés es va desenrotllar el desembre de 2024. Un funcionari de Muro de Alcoy, és a dir, de fora de la casa, es va presentar al concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de tècnic superior de fiscalització. En la baremació va quedar relegat, i el recurs d’alçada que va presentar contra la valoració del seu currículum, desestimat.
Però va acudir als tribunals i, el mes de març d’enguany, el tribunal va acceptar el seu recurs contenciós administratiu, per la qual cosa va anul·lar tant la proposta de la comissió de valoració del concurs de mèrits com la desestimació del recurs d’alçada. En concret, la justícia obliga la Diputació a atribuir-li cinc punts en concepte del mèrit “experiència”, amb la qual cosa resulta adjudicatari de la provisió.
La resolució, en concret, obliga la Diputació a reconéixer-li el lloc de treball, “amb tots els efectes inherents a això, inclòs el dret a percebre els salaris que ha deixat de percebre, amb els interessos legals”. Serà més d’any i mig de sou, ja que l’adjudicació inicial va ser el 27 de desembre de 2024. El funcionari al qual se li va concedir inicialment el lloc veu revocada l’adscripció, però es manté en una altra plaça de la institució provincial a la qual s’havia desplaçat en comissió de servicis.
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