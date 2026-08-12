Les platges de Dénia estan plenes de vida: ho diu l’Institut d’Ecologia Litoral
Ha concedit la màxima puntuació en qualitat ambiental a les aigües de la costa deniera
Platges plenes de vida. I no és una sensació. Bé, podria argumentar-se en el fet que les tortugues trien les platges de Dénia per a fresar (ja han trencat la closca les primeres 128 tortuguetes), en el fet que les prades de posidònia oceànica són extensíssimes o que els cetacis i les balenes rorquals es deixen veure en gran nombre en esta costa. La constatació que les platges denieres estan plenes de vida la dona l’Institut d’Ecologia Litoral. Dins del programa Xarxa de control costaner 2026, ha emés un informe tècnic de la qualitat ambiental de les aigües del litoral marí de Dénia, a les quals atorga la màxima qualificació del seu sistema de valoració. La fundació per a la conservació dels ecosistemes marins, litorals i terrestres, després d’analitzar les dades de les aigües que banyen les costes del municipi, qualifica la seua qualitat ambiental d’“òptima”, ja que cap indicador sobrepassa els límits marcats per la normativa.
L’Institut d’Ecologia Litoral ha recopilat dades durant el cicle anual de juliol de 2025 a juny de 2026 a través d’un programa de mostrejos de freqüència regular que es va iniciar l’estiu passat.
Per al diagnòstic, s’ha sectoritzat la costa en set zones de mostreig que, en conjunt, representen tot el litoral marí del municipi: les Rotes (Punta Negra), Marineta Cassiana, Punta del Raset, les Marines, Punta Molins, la desembocadura del riu Girona i les Deveses.
Presa de mostres amb sonda paramètrica
L’obtenció de dades s’ha fet, d’una banda, a través del satèl·lit Copernicus i, d’altra banda, amb la presa de mostres trimestral in situ, utilitzant una sonda paramètrica.
Els paràmetres que es mesuren, en els dos casos, són, entre altres, la temperatura de l’aigua, l’oxigen dissolt, salinitat, pH, nitrats i terbolesa.
Després de l’anàlisi de les dades recopilades regularment al llarg de l’any, l’Institut d’Ecologia Litoral ha conclòs que totes les estacions de mostreig de Dénia tenen una qualitat d’aigua òptima.
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