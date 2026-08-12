Vedama Oliva busca recursos econòmics i personal voluntari per a escometre reformes necessàries en el refugi d’animals
L’Ajuntament d’Oliva ha confirmat a la protectora d’animals la inclusió d’una partida de 50.000 euros en el pressupost de 2026 per a ampliar les seues instal·lacions
Les instal·lacions de la Protectora d’Animals Vedama Oliva necessiten una millora, una ampliació, una reforma. Per això mateix, l’Ajuntament d’Oliva aportarà una partida de 50.000 euros del pressupost de 2026 per a escometre una part de l’actuació.
Les obres en el refugi situat en el camí de la Carrasca, a les faldes de l’Almuxic, es duran a terme durant els pròxims mesos. Des de la protectora destaquen que “esta millora suposarà una gran diferència en la qualitat de vida dels animals que acollim”.
D’altra banda i paral·lelament, hi ha una altra classe de reformes i reparacions pendents que assumirà de manera directa la mateixa associació. Per a poder fer estos treballs, des de la protectora s’obri una campanya en diversos fronts. D’una banda, de recaptació de fons econòmics necessaris per a dur-la a terme, i, d’altra banda, la crida a personal voluntari que ajude en les obres.
Col·laboració
Tothom pot col·laborar aportant el seu temps a la causa, o bé mitjançant donacions de materials com ara tanques, portes metàl·liques en bon estat i els productes necessaris per a fer les obres. Per a coordinar l’entrega de materials o l’ajuda de mà d’obra, es pot contactar amb el número de telèfon 611 57 90 90. Així mateix, es fa una crida a persones amb coneixements de construcció o bricolatge que vulguen anar a donar una mà com a voluntàries.
Donatius
Qualsevol donatiu, per xicotet que siga, serà ben rebut per Vedama per a la millora del refugi d’animals d’Oliva, i els diners es destinaran íntegrament a la compra dels materials que es necessiten per a dur a terme les obres de reforma.
Les persones interessades a col·laborar poden fer-ho mitjançant Bizum (ONG) al número 611 57 90 90, amb el codi 13427, o bé fent un ingrés econòmic al número de compte de Vedama, ES57 3159 0044 5623 0610 1912, amb el concepte “Reformes refugi”. Des de l’entitat asseguren que “cada gest compta per a donar-los la llar temporal que es mereixen mentres esperen una família”.
Cal assenyalar que fa poc Vedama va assenyalar que el refugi d’animals estava completament saturat. Les instal·lacions necessiten una reforma per a poder acollir més animals en el futur.
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