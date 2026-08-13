Costes avala la passarel·la de la platja de Xeraco i descarta danys permanents en la duna
L’organisme estatal autoritza la restauració del sistema dunar i confirma que la nova passarel·la desmuntable complix els requisits d’accessibilitat després de la polèmica que han suscitat les obres
La Demarcació de Costes avala l’actuació de l’Ajuntament de Xeraco al considerar necessària la substitució de la passarel·la d’accés a la platja situada a l’altura de la prolongació del carrer Joan de Natera, atés que la instal·lació anterior no reunia les condicions exigibles en matèria d’accessibilitat universal i supressió de barreres arquitectòniques. Així consta en l’informe remés al consistori el passat 22 de juliol, en el qual l’organisme estatal autoritza tant la restauració del sistema dunar afectat com la substitució de l’antiga passarel·la per una de nova, adaptada a la normativa vigent.
L’informe de Costes també conclou que l’afecció provocada pels treballs “no ha alterat de manera permanent la funcionalitat del sistema dunar”, sempre que es procedisca a l’adequada restauració de les zones temporalment afectades.
El pronunciament de l’organisme estatal arriba després de la polèmica suscitada per les obres i de la denúncia formulada per Compromís per Xeraco, que va alertar que l’actuació podria vulnerar la normativa vigent i va preguntar si “la intervenció disposava dels informes i permisos necessaris”. Com va informar este diari, dos agents mediambientals i membres del Seprona es van desplaçar fins al lloc, a on van recopilar informació per a traslladar els fets a les administracions competents.
Per la seua banda, el regidor de la formació nacionalista, Josep Montilla Bofí, va sol·licitar informació a l’Ajuntament sobre la intervenció executada en la zona dunar. Compromís va traslladar també la qüestió al Síndic de Greuges davant de la falta de la informació sol·licitada al consistori.
Després d’esta petició, els servicis tècnics municipals van visitar el lloc per a comprovar els fets i determinar l’abast de l’actuació. Arran d’esta inspecció, es va acordar interrompre temporalment els treballs i es va recomanar la col·locació d’elements de protecció de les dunes mentres es feien les comprovacions pertinents en matèria de seguretat mediambiental i legalitat.
Costes va autoritzar l’actuació
La documentació municipal arreplega que el consistori havia comunicat prèviament a la Demarcació de Costes la seua intenció de retirar l’antiga passarel·la. L’organisme estatal va autoritzar, el 31 de març de 2026, la modificació i l’adequació de l’element existent, que passava a comptar amb una amplària de 2,40 metres, pràcticament el doble que la instal·lació anterior.
L’objectiu de l’actuació, segons va defendre el consistori des de l’inici, era garantir “un accés segur, funcional i inclusiu per a totes les persones usuàries”. Per a fer-ho, es van adequar les característiques geomètriques, constructives i funcionals a les condicions establides per la normativa d’accessibilitat.
Posteriorment, el 27 de maig, es va rebre l’informe de la Demarcació de Costes en el qual es requeria autorització per a reposar amb arena la morfologia dunar prèvia en la zona afectada. Dos dies després, el 29 de maig, l’Ajuntament va remetre la documentació al Servici Territorial de Medi Ambient i a Costes i va sol·licitar autorització per a executar les actuacions previstes en la memòria tècnica.
El procés va comptar també amb un informe de la direcció general competent de la Generalitat, en el qual es va considerar adequada la proposta presentada per a la recuperació funcional i ambiental del sistema dunar. Segons el document, l’actuació contribuiria a afavorir l’estabilitat sedimentària, la protecció davant de l’erosió costanera i la millora dels hàbitats associats, sense perjuí del compliment de la normativa ambiental aplicable.
Finalment, el 22 de juliol, la Demarcació de Costes va autoritzar Xeraco a executar les obres de restauració del sistema dunar danyat, d’acord amb la documentació tècnica presentada, així com a substituir la passarel·la de fusta original per l’actual. Esta es desmuntarà el 15 d’octubre i tornarà a instal·lar-se el pròxim estiu.
L’informe suposa, de moment, l’últim pronunciament administratiu sobre una actuació que havia generat dubtes i crítiques polítiques per la seua possible afecció al sistema dunar.
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