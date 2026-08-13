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Sisme

Exteriors confirma la mort d’un espanyol en el terratrémol de Colòmbia

Dotze espanyols continuen en parador desconegut

Un espanyol mort en el terratrémol de Colòmbia, segons Exteriors

Un espanyol mort en el terratrémol de Colòmbia, segons Exteriors / EFE

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EFE

Madrid

Un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat ha mort en el terratrémol de Colòmbia, en el qual dotze espanyols continuen en parador desconegut, segons ha informat este dijous el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares.

Albares ha traslladat, en un àudio remés als mitjans de comunicació, el condol i la solidaritat als familiars i amics de l’espanyol que ha mort en el terratrémol de magnitud 7,4 que dilluns passat va sacsejar el país iberoamericà i ha deixat almenys 265 morts.

Ha informat, a més, que la xifra d’espanyols no localitzats s’ha reduït “feliçment” en les últimes hores de 75 a 12 i ha tornat a demanar als que encara no s’han posat en contacte amb l’Ambaixada, el Consolat o la unitat de crisi del Ministeri que ho facen.

Els telèfons d’emergència consular, tant a Colòmbia com en els servicis centrals d’Afers Exteriors, estan disponibles en les seues xarxes socials.

Sobre el primer paquet d’un milió d’euros d’ajuda d’emergència per a Colòmbia disposat per Espanya a través de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenrotllament (AECID), el ministre ha assegurat que ja està en marxa.

Esta primera ajuda inclou material de refugi, kits d’aigua i sanejament i suport al personal sanitari.

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La xifra de morts pel terratrémol ascendix a 265 i la de ferits a 3.494; a més, 496 persones romanen desaparegudes, segons les dades que oferia este dimecres el president colombià, Abelardo de la Espriella.

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