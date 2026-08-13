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El Festival Internacional Polisònic de Gandia 2026 arriba al final amb ‘jazz’ d’arrel llatina i versions del pop en música clàssica

Les entrades es poden adquirir en la Casa de Cultura i en Vivaticket.es, al preu de 10 euros

Sedajazz Latin Big Band està formada per 17 artistes

Sedajazz Latin Big Band està formada per 17 artistes / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Festival Polisònic arriba al final en el jardí de la Casa de Cultura de Gandia amb l’actuació de la Sedajazz Latin Big Band, considerada una de les millors big bands europees, i la Camerata Virtuosi.

Així, este divendres, dia 14 d’agost, serà el torn de la Sedajazz Latin Big Band, una formació que reunix 17 músics professionals del col·lectiu Sedajazz, un projecte intergeneracional que reflectix la vitalitat del jazz valencià.

El festival celebra enguany el seu 35é aniversari i proposa un recorregut pels moments més representatius del latin-jazz, com una trobada entre el jazz nord-americà i els ritmes del Carib, amb la incorporació d’estils com el mambo, el bolero o la bossa nova.

Joaquín Palomares, el virtuós del violí

El dissabte dia 16 actuarà la Camerata Virtuosi. Dirigit i liderat per Joaquín Palomares, prestigiós violinista de Tavernes de la Valldigna, este grup de corda el formen virtuosos solistes europeus, tots ells guardonats en concursos nacionals i internacionals. En este concert, proposen un viatge per alguns dels èxits del pop d’artistes com The Beatles, Abba, Queen o Simon & Garfunkel, entre altres.

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Els dos concerts estan previstos per a les 21:30 hores i les entrades es poden adquirir en la Casa de Cultura i en Vivaticket.es, al preu de 10 euros, amb descomptes per Carnet Jove o de pensionista.

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