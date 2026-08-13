Urbanisme
L’Ajuntament aprova una rentada de cara integral per a l’exterior del mercat de Russafa per 34.630 euros
El contracte preveu la substitució de finestres, el pintat de la façana i la reparació de goteres en l’emblemàtic edifici municipal
L’Ajuntament de València ha adjudicat a Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL, el contracte per a redactar el projecte tècnic d’intervenció en l’envolupant del mercat de Russafa i assumir la direcció facultativa de les futures obres. El servici s’ha contractat per 34.630,20 euros i tindrà una duració de huit mesos des de l’endemà de la formalització, sense possibilitat de pròrroga. A la licitació pública van concórrer un total de 13 empreses.
Estes obres venen darrere d’una reforma integral de l’estructura exterior i dels aires condicionats que es va dur a terme el mes passat, de les quals ja va informar este periòdic. Estes obres per a renovar la climatització del mercat van suposar una inversió d’1,6 milions d’euros, i, tot i formar part del pla de renovació del mercat de Russafa per part de l’Ajuntament, es tractava d’un projecte íntegre de la Delegació de Comerç i Mercats, i es va basar en la substitució dels huit equips de climatització anteriors.
L’adjudicació suposa un nou avanç en la renovació d’este equipament municipal. L’encàrrec permetrà definir tècnicament les actuacions necessàries per a rehabilitar l’envolupant exterior de l’edifici, amb la substitució de totes les finestres, el pintat integral de la façana i la reparació de les goteres detectades en els llocs exteriors. El contracte abasta tant l’elaboració del document tècnic, que concretarà la intervenció, com la direcció facultativa durant l’execució dels treballs. D’esta manera, el consistori impulsa la fase prèvia necessària per a escometre la millora exterior de l’immoble amb criteris tècnics i coordinar posteriorment el desenrotllament de les obres.
Modernització del mercat
La futura rehabilitació de la façana s’emmarca en el conjunt d’inversions promogudes per l’Ajuntament per a actualitzar el mercat de Russafa i reforçar el seu paper com a espai comercial de proximitat. Esta línia de treball inclou millores en climatització, ventilació, impermeabilització, protecció contra incendis, il·luminació i accessos, a més de l’adequació del paviment.
Segons Santiago Ballester, regidor de Comerços i Mercats, el projecte de renovació implica un “pas avant més del mercat de Russafa” cap a l’adaptació a un model d’eficiència energètica.
La intervenció sobre l’envolupant contribuirà a millorar la conservació i la imatge de l’edifici, així com les condicions en les quals desenrotllen la seua activitat comerciants i professionals. També permetrà continuar avançant cap a unes instal·lacions més eficients, funcionals i adaptades a les necessitats de les persones usuàries.
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