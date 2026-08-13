Vivenda
El lloguer a la Comunitat Valenciana toca sostre: es dispara un 74 % en cinc anys i costa 1.184 euros al mes
El preu de l’arrendament a la Comunitat Valenciana supera la mitjana nacional, amb la Pobla de Farnals com la localitat més cara en juliol
Qui haja intentat llogar un pis este estiu en algun punt de la Comunitat Valenciana sabrà que la sensació que tot puja no és cosa de la imaginació, sinó de xifres que, en molts casos, no quadren amb l’economia familiar. Les últimes dades relatives al mes de juliol del portal immobiliari Fotocasa revelen que arrendar una vivenda de 80 metres quadrats a la Comunitat Valenciana costa ja de mitjana 1.184 euros al mes. Esta xifra es traduïx en un 6,2 % més que fa un any i en el registre més alt des que se’n tenen dades.
El repàs a la sèrie històrica de juliol, que el portal Fotocasa manté des de 2011, deixa la dada que millor resumix l’escalada. Segons estes xifres, fa a penes cinc anys, el juliol de 2021, eixe mateix pis de 80 metres costava de mitjana 681 euros al mes. Hui, cal pagar 503 euros més per la mateixa vivenda, això és un increment acumulat de quasi el 74 % en un lustre.
Per a fer-se una idea, en 2011 —fa 15 anys—, el lloguer mitjà a la Comunitat Valenciana rondava els 475 euros; va fer falta més d’una dècada per a duplicar-lo, però tan sols cinc anys per a disparar-lo un altre 74 % més.
D’esta manera, el metre quadrat se situa ja en 14,80 euros, davant dels 14,14 euros de la mitjana nacional, la qual cosa confirma que llogar a la Comunitat Valenciana és ja més car que en el conjunt d’Espanya (amb una mitjana de 1.131 euros), segons revelen les dades de Fotocasa.
“La Comunitat Valenciana es manté com un dels principals focus d’atracció de demanda del país, la qual cosa continua tensionant els preus a l’alça amb un increment del 6,2 % interanual. Arribar als 14,80 euros per metre quadrat i superar els 1.180 euros de mitjana al mes confirma que la forta pressió del lloguer s’ha consolidat en la regió”, explica María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa, que atribuïx l’escalada tant a la demanda local com al dinamisme comprador i inversor que viu la costa valenciana.
Els més cars i més barats
És precisament en el litoral valencià a on la butxaca de l’inquilí patix més. La Pobla de Farnals encapçala la llista de municipis més cars, amb una mitjana de 1.586 euros al mes per un pis de 80 metres, seguida d’Alboraia (1.466 euros), Xilxes (1.399 euros), Benidorm (1.398 euros), la ciutat de València (1.370 euros) i Xàbia (1.345 euros).
En l’extrem oposat, qui busque un lloguer una mica més econòmic encara pot trobar-lo a Borriana, a on 80 metres quadrats costen de mitjana 550 euros, a Almoradí (574 euros) o a Alzira (578 euros).
La comparació amb la resta d’Espanya situa la Comunitat en una posició intermèdia-alta. Per davant queden Madrid, l’autonomia més cara del país, amb 1.542 euros de mitjana (19,27 €/m²); Balears, amb 1.526 euros, i Catalunya, amb 1.366 euros, encara que ací el preu ha baixat amb força, un 16,3 % interanual, en ple debat sobre el topall als preus en zones tensionades.
Per davall, 11 comunitats autònomes seguixen sense superar els 1.131 euros de la mitjana espanyola, amb Extremadura (630 euros) i Castella-la Manxa (731 euros) com les més assequibles del país.
Si el focus es posa en les capitals de província, València, amb 1.370 euros, queda lluny del podi que lideren Sant Sebastià (1.610 euros), Madrid (1.596 euros) i Palma (1.529 euros), encara que s’acosta a Barcelona, que, amb 1.456 euros, ha protagonitzat el major enfonsament entre les grans ciutats, un 22,3 % menys que fa un any. En el costat més barat, Jaén continua sent la capital més assequible d’Espanya, amb 600 euros al mes.
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