Eclipsi
Mig centenar de persones ateses en La Fe per problemes oculars després de l’eclipsi
Els pacients van acudir a Urgències després d’observar part de l’eclipsi sense ulleres
L’eclipsi total de sol que es va viure anit sobre les províncies de València i Castelló ha deixat al seu pas les primeres consultes d’urgències en hospitals i centres de salut valencians relacionades amb molèsties oculars. I és que, malgrat les recomanacions sanitàries de contemplar el fenomen exclusivament amb ulleres homologades, tal com ha pogut saber Levante-EMV, mig centenar de pacients han acudit ja al Servici d’Urgències de l’Hospital La Fe de València afligits de molèsties als ulls.
Encara que la Conselleria continua pendent d’arreplegar dades de tota la jornada, concretament les relacionades amb consultes oculars, la veritat és que el dia d’ahir es van realitzar, segons confirmen des del Servici d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV), un total de 20 atencions sanitàries, amb 11 traumatismes, cinc lipotímies i un atac d’ansietat. Del total de les assistències, es van fer 12 trasllats a diferents hospitals i centres de salut. Els recursos mòbils addicionals disponibles durant el dispositiu especial de l’eclipsi solar han sigut, dos unitats de suport i coordinació (USC), nou unitats de suport vital bàsic (SVB), dos unitats de suport vital avançat (SVA) i nou ambulàncies de transport sanitari (TNA), situades en les zones de suport als dispositius d’atenció primària.
Els metges i astrònoms van ser dràstics respecte a l’ús de les ulleres homologades: era indispensables per a l’observació, i no havien de deixar-se posades més de tres minuts en total. L’únic moment excepcional era el de totalitat, en el qual podies mirar directament el sol abans que la lluna es destapara de nou. No obstant això, la majoria dels pacients atesos en les consultes per problemes oftalmològics van assegurar als sanitaris haver observat part del procés de l’eclipsi sense les ulleres de protecció.
Una situació previsible i evitable
La falta de conscienciació sobre l’ús de les ulleres era un dels temors. El president de l’Associació Valenciana d’Astronomia (AVA), Jordi Cornelles, ho anticipava fa ja més d’un mes i afirmava que era molt habitual un augment de casos per molèstia ocular l’endemà d’estos fenòmens: “Les ulleres d’eclipsi són fonamentals per a preservar la salut ocular dels espectadors; en cas de no fer-ne ús, hi ha el risc de desenrotllar un problema de retina, una lesió greu ocular o, en els pitjors casos, una ceguesa temporal o definitiva”, alarmava.
Afegia també que el dany produït no es fa evident fins al cap d’unes hores. “Encara que no sigues conscient que s’està produint un dany, perquè no perceps calor ni et produïx cap molèstia, només les ulleres especialitzades et protegixen de la radiació ultraviolada, però si esta incidix en la retina, la crema”, alerta Cornelles. Insistia ja que les ulleres d’eclipsi no poden substituir-se per remeis casolans com ara lents de sol o cristalls fumats.
No obstant això, les indicacions no han sigut suficients i, com ja s’esperava, els hospitals han hagut de fer front a un augment de casos de molèstia ocular per no prendre les mesures necessàries per a la protecció davant de l’eclipsi.
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