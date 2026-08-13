La Ribera
Un parc logístic de 65.000 metres quadrats consolida el valor estratègic del polígon El Pla d’Alzira
Les companyies Accolade i Panattoni impulsen un gran node industrial que oferirà naus de lloguer d’última generació amb fàcil connexió amb el port de València i el corredor mediterrani
Inés Hernández Lladró
La companyia d’origen txec Accolade, especialitzada en inversió i gestió d’actius immologístics i industrials, desenrotlla un parc de nova construcció de 65.000 metres quadrats en el Parc Empresarial El Pla d’Alzira. La iniciativa, denominada comercialment Park Valencia Alzira, està concebuda com una plataforma clau en mà (build-to-suit) en règim de lloguer orientada a donar resposta a les necessitats operatives d’empreses industrials, logístiques i de distribució tant a la Comunitat Valenciana com en el conjunt de l’arc mediterrani.
Segons explica a Levante-EMV Eduardo Feliciano, business director d’Accolade per a Ibèria, la firma actua com a inversora, desenrotlladora i gestora a llarg termini dels seus propis parcs. Este model abasta tot el cicle de vida del projecte —des de l’adquisició del sòl i l’edificació fins a la posterior explotació—, la qual cosa permet “acompanyar el creixement dels usuaris i adaptar els espais a l’evolució de les cadenes de subministrament”, destaca. En el cas del projecte a Alzira, el parc s’ha dissenyat per a garantir uns nivells alts de flexibilitat operativa, eficiència energètica i sostenibilitat, i preveu l’obtenció de la certificació ambiental BREEAM. Feliciano confirma que diverses empreses ja han mostrat el seu interés a instal·lar-se en el nou espai del Pla. “Estem observant una demanda sostinguda per part d’empreses que busquen infraestructures modernes, eficients i preparades per a respondre als nous requisits operatius de la indústria i la cadena de subministrament”, indica. A més, subratlla el paper d’esta iniciativa com a actiu en la generació de nous llocs de treball i motor de l’economia de la Ribera.
Tècnicament, la nau planificada comptarà amb una altura lliure d’11 metres i una modulació de pilars amb una retícula de 24 x 12 metres. La proposta permet albergar tant les operacions d’un únic inquilí de gran grandària com les de múltiples ocupants, adaptant el disseny intern, els fluxos operatius, les càrregues i els nivells d’automatització als requeriments de l’empresa o empreses que finalment s’hi instal·len.
El projecte s’executa en aliança amb Panattoni, que actua com a soci de desenrotllament. Esta col·laboració conjunta engloba les fases d’identificació de la parcel·la, ordenació urbanística, comercialització i construcció de les instal·lacions, i combina la capacitat promotora de Panattoni amb la vocació de permanència i inversió a llarg termini que caracteritza Accolade, detallen des de la companyia.
La connectivitat, una gran basa
Un dels factors determinants per a l’emplaçament d’este complex és la connectivitat estratègica que oferix El Pla. El parc disposa d’accés a les carreteres CV-50 i CV-42, que connecten de manera fluida amb les artèries A-7 i AP-7, així com amb l’A-3. A això se suma la proximitat al port de València, a l’aeroport internacional i a la xarxa ferroviària de mercaderies amb connexions cap a Saragossa i Madrid, la qual cosa potencia el seu perfil multimodal per a la distribució regional, nacional i internacional.
Tot i que des de la companyia confirmen l’existència d’interés sobre este projecte, han optat per mantindre la reserva sobre converses comercials específiques i noms de potencials clients. Així mateix, la data definitiva de posada en marxa no s’ha concretat, ja que dependrà del ritme de les tramitacions administratives i de la definició tècnica final acordada amb el futur usuari.
Inversió inicial de 28 milions
La trajectòria d’este desenrotllament industrial en el polígon El Pla d’Alzira va arrancar entre agost i desembre de 2021, quan el promotor Panattoni va adquirir progressivament un conjunt de parcel·les de 100.000 metres quadrats —el segon sòl més gran de l’àrea empresarial després del de Grupo Mazo— per a configurar el projecte Panattoni Park Valencia II. Concebut inicialment a risc amb una inversió de 28 milions d’euros per a albergar una gran base de fins a 65.000 metres quadrats de superfície llogable i certificació ambiental BREEAM Very Good, el projecte va obtindre la llicència municipal d’obres el juliol de 2024, amb el suport de l’Administració local i l’Associació Empresarial d’Alzira pel seu potencial per a generar ocupació i dinamitzar l’economia comarcal, com va publicar este periòdic. No obstant això, el desenrotllament va fer un pas definitiu en la seua estructura accionarial i inversora amb l’entrada del fons txec Accolade com a soci patrimonialista de llarg termini i propietari del complex, mentres que Panattoni assumix el rol de soci de desenrotllament per a l’edificació i la comercialització d’esta plataforma ara coneguda comercialment com a Park Valencia Alzira.
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