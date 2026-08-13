Perd el control en una corba en ple nucli urbà de Xàbia i s’estavella contra diversos cotxes aparcats
Dos ocupants del cotxe que ha xocat contra els altres han sigut traslladats al centre de salut; no han patit ferides de gravetat
La primera hora, eixa en què Xàbia desperta, és complicada a l’estiu. Este matí, ben prompte, cap a les 6 hores, ja hi ha hagut un accident molt aparatós. Un cotxe s’ha estavellat, en la cèntrica avinguda Trenc d’Alba, contra diversos vehicles aparcats. L’automòbil contra el qual ha col·lidit de ple ha quedat destrossat. El xoc també ha derrocat un arbre. Sis automòbils han acabat danyats.
Els veïns han eixit al carrer alarmats pel baluern. De seguida hi han acudit la Policia Local i una ambulància de suport vital bàsic. Han resultat ferits dos ocupants dels quatre que anaven en el vehicle que ha impactat contra els que estaven estacionats. No presenten, en principi, lesions de gravetat. Els han traslladats al centre de salut. Els quatre ocupants són jóvens d’entre 20 i 30 anys i estan de vacacions a Xàbia.
El cotxe se n’ha anat recte en una corba
El conductor ha perdut el control del cotxe en esta corba de l’avinguda. Hi ha un reductor de velocitat just abans. Tot indica que és ahí a on el vehicle ha perdut adherència i se n’ha anat recte, directe contra els cotxes aparcats. L’accident ha ocorregut en ple centre urbà.
La Policia Local, després d’atendre els ferits, està ara fent l’atestat i prenent declaració als testimonis de l’accident.
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