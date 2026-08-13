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Perd el control en una corba en ple nucli urbà de Xàbia i s’estavella contra diversos cotxes aparcats

Dos ocupants del cotxe que ha xocat contra els altres han sigut traslladats al centre de salut; no han patit ferides de gravetat

L’impacte ha sigut molt fort i un dels cotxes aparcats ha quedat destrossat

L’impacte ha sigut molt fort i un dels cotxes aparcats ha quedat destrossat / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La primera hora, eixa en què Xàbia desperta, és complicada a l’estiu. Este matí, ben prompte, cap a les 6 hores, ja hi ha hagut un accident molt aparatós. Un cotxe s’ha estavellat, en la cèntrica avinguda Trenc d’Alba, contra diversos vehicles aparcats. L’automòbil contra el qual ha col·lidit de ple ha quedat destrossat. El xoc també ha derrocat un arbre. Sis automòbils han acabat danyats.

Así ha quedado el coche contra el que ha impactado de pleno el que se ha salido de la vía

Així ha quedat el cotxe contra el qual ha impactat de ple el que se n’ha eixit de la via / A. P. F.

Els veïns han eixit al carrer alarmats pel baluern. De seguida hi han acudit la Policia Local i una ambulància de suport vital bàsic. Han resultat ferits dos ocupants dels quatre que anaven en el vehicle que ha impactat contra els que estaven estacionats. No presenten, en principi, lesions de gravetat. Els han traslladats al centre de salut. Els quatre ocupants són jóvens d’entre 20 i 30 anys i estan de vacacions a Xàbia.

El cotxe se n’ha anat recte en una corba

El conductor ha perdut el control del cotxe en esta corba de l’avinguda. Hi ha un reductor de velocitat just abans. Tot indica que és ahí a on el vehicle ha perdut adherència i se n’ha anat recte, directe contra els cotxes aparcats. L’accident ha ocorregut en ple centre urbà.

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La Policia Local, després d’atendre els ferits, està ara fent l’atestat i prenent declaració als testimonis de l’accident.

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