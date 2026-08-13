Pretemporada
El València CF necessita molt més que un lateral dret
El serial de l’estiu amb el fitxatge del ‘2’ no pot eclipsar la necessitat urgent de l’equip de reforçar-se amb jugadors de nivell titular, continuant pels extrems i acabant per les àrees
El València CF està fent una altra pretemporada per a oblidar. Quatre derrotes en set partits de preparació tornen a confirmar el que la temporada passada va deixar molt clar: este equip necessita una reforma profunda si vol competir per objectius més elevats que la permanència o la zona tranquil·la de la classificació. Tot i que el lateral dret centra les mirades per diverses raons, amb Arnau Martínez com el nom preferit pel club, les necessitats de l’equip van molt més enllà.
L’equip blanc-i-negre ha deixat palés que necessita fitxatges titulars en totes les línies, contractacions que eleven el nivell i que desplacen a la banqueta alguns integrants de l’onze actual per a millorar tant la posada en escena de l’equip com la qualitat dels suplents, ja que la unitat B té massa llacunes per a un combinat que vol posar Europa en el seu diccionari.
L’entitat de Mestalla, que encara ha de posar-se d’acord amb el Girona, avança en la contractació d’Arnau Martínez, que faria un salt de qualitat al lateral respecte a la temporada passada. Este fitxatge, lluny d’incitar a l’autocomplaença per escometre una contractació que fa setmanes que està encallada, ha de ser un punt d’inflexió per a abordar el problema de competitivitat de l’equip amb més fitxatges del mateix perfil.
Obligats a fitxar titulars en els extrems
Una vegada tancat el lateral titular, el València està obligat a fitxar qualitat també per als extrems. Ara mateix només té Luis Rioja i Ryunosuke Sato per a eixa demarcació i ve de diverses temporades en les quals se li ha fet un món ser profund i generar joc ofensiu. Ho sap des que va començar el mercat i no pot donar-li l’esquena a eixa necessitat, per la qual cosa, a falta de poc més d’una setmana per a començar la Lliga, ha de posar-se a la feina.
De moment, acte de fe amb Danjuma
El joc exterior és prioritari per una qüestió de nivell i de fitxes, però, per a fer un salt de qualitat important, el València no es pot quedar ací. En atac, de moment, ha suplit Lucas Beltrán per l’enèsim acte de fe amb Arnaut Danjuma, però a l’equip li continua faltant molta capacitat golejadora.
En defensa, d’altra banda, seguix sense comptar amb un central jerarca, al jugar-s’ho tot a la carta de l’adaptació ràpida al futbol espanyol de Justin De Haas i la resurrecció de César Tárrega, amb la qual cosa assumix un risc important en una demarcació clau. El “serial lateral” ho està eclipsant tot, però, després d’este, hi ha un equip encara molt feble que reconstruir i el València CF no es pot permetre donar l’esquena a esta realitat.
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