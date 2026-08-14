Immobiliari
Un 15 % dels lloguers a València dura menys de 24 hores en el mercat
El percentatge baixa al 14 % de totes les vivendes que ixen per a arrendar en el Cap i Casal
La demanda és tan elevada que, malgrat que els preus estan completament fora de control, una part substancial de les vivendes que els valencians posen en el mercat per a ser llogades s’arrenden en menys de 24 hores. En el cas de la província de València, el 15 % del total de pisos s’esfuma en menys del que dura un dia, segons un informe publicat hui pel portal immobiliari Idealista relatiu al segon trimestre de 2026.
Per a posar en context el nivell de desesperació dels qui busquen un allotjament estable, basta citar que les últimes dades relatives al mes de juliol del portal immobiliari Fotocasa revelen que arrendar una vivenda de 80 metres quadrats a la Comunitat Valenciana costa ja de mitjana 1.184 euros al mes. Esta xifra es traduïx en un 6,2 % més que fa un any i la xifra més alta des que hi ha registres.
Necessitat
És a dir, és tanta la necessitat que, malgrat tot, els ciutadans “assalten” les ofertes de lloguer en un context en el qual la compra d’immobles està quasi impossible i fins i tot també és molt difícil aconseguir habitacions a bon preu. Com s’ha dit, el lloguer exprés se situa en el 15 % de la província de València, mentres que es queda en el 14 % en la d’Alacant i en el 12 % en la de Castelló. La dada d’estos territoris està per davall del 17 % de la mitjana nacional, segons Idealista.
El rànquing de províncies amb més lloguer exprés està encapçalat per Terol (39 %) i Barcelona (35 %), seguides de Tarragona (31 %), Navarra (29 %), Guipúscoa (27 %), Guadalajara i Àlaba (26 % en les dos) i Osca (25 %). Per damunt del 20 % es troben també Conca (23 %), Burgos (23 %), Biscaia i Girona (22 %), i Saragossa, Lleida, Las Palmas i Àvila (21 %). Per contra, Càceres és la província amb menys arrendament d’estes característiques (3 %), seguida d’Ourense (6 %), Sòria (8 %), Lugo i Salamanca (9 % en les dos).
Capitals
Ceuta lidera el rànquing de capitals amb el 67 % de les vivendes llogades en menys de 24 hores, seguida de Terol (50 %) i Osca (44 %). En els tres casos es tracta de mercats molt xicotets en els quals un grapat de vivendes pot disparar l’estadística de l’arrendament exprés, tal com precisa el citat portal.
A continuació se situen Barcelona (36 %), Melilla (31 %) i Girona, Guadalajara i Tarragona, que compartixen un 30 %. Els seguixen Pamplona (29 %), Lleida (28 %), Vitòria (26 %), Conca (25 %), Palma i Logronyo (24 %), Burgos (23 %), Bilbao i Saragossa (21 %).
En la resta de grans mercats, la major incidència del lloguer exprés es dona a Sant Sebastià, amb el 14 % de les vivendes llogades en menys de 24 hores. A la mateixa altura apareix València (14 %) i després d’esta es troben Sevilla i Castelló de la Plana (13 %), Alacant (10 %) i Madrid i Màlaga (9 % en les dos ciutats).
Sòria és l’única capital a on este fenomen no va existir durant el segon trimestre, mentres que Càceres (4 %), Ourense i Almeria (6 %) van ser les ciutats amb menys incidència.
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