La bretxa salarial en les pensions de Sagunt supera els 600 euros mensuals
La quantia mitjana de les dones és un 34 % inferior a la dels hòmens i se situa en 1.180 euros al mes
Una localitat supera la capital comarcal en la pensió mitjana
La bretxa entre hòmens i dones continua reflectint-se en les pensions de Sagunt. Les últimes dades publicades per l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), corresponents al segon trimestre de 2026, situen la pensió mitjana de les dones en els 1.180 euros mensuals, mentres que la dels hòmens arriba als 1.789 euros, una diferència de 609 euros al mes.
Esta diferència percentual del 34 %, en qualsevol cas, és inferior a la que es registrava fa dos anys per les mateixes dates, ja que llavors era del 47 %.
En total, el municipi registra 16.347 pensions, de les quals 8.487 corresponen a dones i 7.860 a hòmens. Tot i que les primeres perceben un major nombre de prestacions, la quantia mitjana que ingressen continua sent significativament inferior a la dels hòmens.
Les dones només reben més quantia en viduïtat
La desigualtat s’explica, en gran manera, per l’import mitjà de les diferents modalitats de pensió. Segons les dades de l’IVE, els hòmens perceben prestacions mitjanes superiors en jubilació, incapacitat permanent, orfandat i en favor de familiars. L’única modalitat en la qual les dones reben una quantia mitjana més elevada és la pensió de viduïtat, una circumstància lligada a la major esperança de vida femenina.
A escala global de la comarca, la pensió mitjana en el segon trimestre d’enguany ha arribat als 1.421,74 €, una xifra similar a la de la seua capital. Esta quantitat ha crescut un 12,93 % des del primer trimestre de 2023, quan es va situar en els 1.259,03 €. És a dir, des d’eixa data, hi ha hagut un increment de 162,71 euros mensuals. De manera habitual, el major augment es concentra en el primer trimestre de l’any. La resta dels trimestres registren augments molt moderats, generalment inferiors al 0,35 %, atribuïbles a la incorporació de noves pensions i a canvis en la composició dels pensionistes.
Canet supera Sagunt en la pensió mitjana
La comparació amb altres municipis del Camp de Morvedre mostra diferències en l’import mitjà de les prestacions. Canet d’en Berenguer registra 1.617 pensions i una quantia mitjana de 1.593,30 euros mensuals, superior a la de Sagunt, a on l’import mitjà és de 1.473,22 euros entre les 16.347 persones comptabilitzades i que, en la seua majoria, la perceben per jubilació.
Per darrere se situen municipis com Gilet, amb 708 pensions i una mitjana de 1.433,51 euros, i Faura, que comptabilitza 966 prestacions amb un import mitjà de 1.063,75 euros mensuals.
La majoria de pensions per jubilació pagades per la Seguretat Social a Sagunt, que arriben a les 9.932, superen els mil euros al mes, ja que en eixe cas es troben 6.915 persones. A elles se sumen les 2.243 que perceben entre 600 i mil euros, mentres que la resta queda per davall d’esta última quantitat.
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