La Diputació de València destina quasi 700.000 € a un espai per a la celebració d’esdeveniments a l’aire lliure a Piles
El municipi de la Safor ja ha invertit els 1.226.897 euros que té assignats en el Pla obert d’inversions 24/27
Es tracta de 297.782 euros més del que va rebre en la legislatura anterior
La Diputació de València destinarà 692.234 euros a la creació d’un espai per a celebrar esdeveniments a l’aire lliure a Piles. Es tracta de la reurbanització d’unes parcel·les enfront de l’ajuntament per a transformar-les en la plaça d’Europa, un espai amb escenari, lavabo, vestuaris i un xicotet magatzem.
“Ara és un pàrquing en mal estat i el transformarem per a tindre un espai en condicions, que a més ens suposarà un estalvi, perquè, cada vegada que volem fer algun concert o un altre tipus d’esdeveniment, hem de llogar l’escenari i la resta d’infraestructures necessàries”, ha explicat l’alcaldessa de Piles, Cristina Fornet.
Per la seua banda, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha destacat que esta classe d’iniciatives “millora la qualitat de vida en els nostres pobles i ciutats, i eixa és l’essència del Pla obert, un programa en el qual volem que els municipis invertisquen fins a l’últim euro pressupostat”.
Enguix ha subratllat l’eficient funcionament del Pla d’inversions, que suma més de 1.200 projectes aprovats amb un gasto global superior als 200 milions d’euros. “És una satisfacció que municipis com Piles ja hagen invertit tota la seua assignació per a millorar la vida dels seus veïns i veïnes”, ha conclòs.
Este és l’últim projecte que Piles durà a terme amb els 1.226.897 euros que té assignats del Pla obert d’inversions 24/27.
Anteriorment, amb una inversió de quasi 600.000 euros, va habilitar tres parcs infantils i un parc caní, a més de dos pistes esportives en la platja. També ha convertit en zona de vianants un carrer i n’ha asfaltat un altre, a més de comprar maquinària per a treballs de neteja i manteniment.
En concret, s’han invertit 313.759 euros en parcs i jardins, 77.303 en instal·lacions esportives i 63.661 en actuacions en carrers. D’altra banda, s’han destinat 79.939 euros a la compra de dos vehicles per a la Policia Local.
Més diners
El municipi de la Safor ha rebut, del Pla obert, 297.782 euros més del que va rebre amb els plans de la legislatura anterior. Per a Fornet, és un pla “indispensable perquè els municipis puguem fer inversions fortes”.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha assenyalat que la corporació “és conscient que els pobles necessiten la inversió provincial per a millorar els servicis a la ciutadania, al mateix temps que es respecta la seua autonomia, perquè són ells els que millor saben a on invertir”. “En el cas de Piles, es tracta d’inversions variades per a millorar infraestructures esportives i d’oci, així com zones verdes; i el projecte de l’espai d’esdeveniments, amb quasi 700.000 euros d’inversió, és una actuació que un municipi de poc més de 3.000 habitants difícilment pot fer per si sol”, ha explicat.
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