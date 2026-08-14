L’alcaldessa es querella per injúries i calúmnies contra el compte de Facebook “Fiscaliza Calpe”
Afirma que s’està usant un perfil d’esta xarxa social per a difondre “falsedats lesives per a l’honor i la reputació" del Govern local. Demana que es cancel·le de manera cautelar
El fem a Calp està en el carrer (contenidors desbordats per la vaga) i en les xarxes. L’alcaldessa, Ana Sala, ha presentat una querella per les “falsedats” difoses a través del compte de Facebook “Fiscaliza Calpe”. Afirma que s’estan llançant “acusacions greus” contra ella i contra els regidors del Govern local. Creu que poden ser constitutives dels delictes de calúmnies i injúries.
Ana Sala advertix que els atacs també són contra la seua família. El seu partit, Somos Calpe, s’ha solidaritzat amb ella. Assegura que les acusacions podrien haver traspassat la frontera de la crítica política. “Han pogut vulnerar el seu dret a l’honor”, assenyala esta formació política.
La querella arreplega les publicacions. “Els qui estem en política sabem que ens exposem a la crítica i a l’escrutini públic, i ho assumim com a part de la nostra responsabilitat. El que no podem assumir és que, sota l’empara d’un perfil d’una xarxa social, es puguen difondre de manera reiterada acusacions que considerem falses i greument lesives per al nostre honor i la nostra reputació”, ha afirmat l’alcaldessa.
Ana Sala sosté que havia decidit no parar atenció als comentaris en les xarxes i centrar-se en la gestió municipal. Però “ha arribat el moment de posar un límit”, ha indicat. “Quan entenem que s’ha traspassat la frontera de la crítica per a entrar en conductes que poden tindre rellevància penal, correspon acudir a la justícia”.
L’alcaldessa demana en la querella que s’identifique el titular i responsable del compte de Facebook. També reclama que es guarden els continguts publicats i es cancel·le de manera cautelar el perfil.
“Ens atribuïxen falsament delictes”
“Continuarem acceptant totes les crítiques polítiques, per dures que siguen. El que no acceptarem és que s’utilitzen les xarxes socials per a difondre acusacions que considerem falses i atribuir la comissió de delictes de manera totalment falsa i injustificada. No busquem silenciar a ningú; busquem que qui acusa de fets tan greus responga de les seues paraules. I ho farem a on correspon, davant de la justícia”, ha afegit Ana Sala.
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