Subvencions
L’IVC repartix 3,2 milions entre 20 sales de teatre valencianes
Carme Teatre, Teatro de lo Inestable i Horta Teatre són els espais més beneficiats per les ajudes, al superar els 220.000 euros en el conjunt dels dos exercicis. Les subvencions s’han resolt en un moment de tensió entre l’IVC i el sector, amb la direcció general de l’ens buida després de la dimissió de López-Jamar
L’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha concedit 3,2 milions d’euros en ajudes per a 2026 i 2027 a 20 sales i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ de la Comunitat Valenciana. La resolució, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), preveu una dotació d’1,6 milions d’euros per a cada un dels dos anys.
L’ajuda forma part de les línies de subvencions de l’IVC destinades a sostindre el teixit professional de les arts escèniques valencianes i se suma a la primera convocatòria d’ajudes al foment de les arts escèniques de 2026, dotada amb 2,95 milions d’euros. En conjunt, l’organisme cultural preveu incrementar enguany en 800.000 euros la dotació destinada a estes ajudes, fins a assolir els 3,75 milions, repartits en onze modalitats i dos convocatòries. Este repartiment no està exempt de polèmica i arriba quan més tensió hi ha entre l’òrgan i el sector, amb les companyies i empreses de les arts escèniques en peus de guerra i amb la direcció de l’ens buida després de la dimissió d’Álvaro López-Jamar el mes de juny.
Este repartiment, publicat en el DOGV esta setmana després d’una correcció en els barems, es dirigix específicament als teatres amb programació contínua tant en teatre com en dansa i circ. Les ajudes superen els 200.000 euros en sis dels expedients resolts.
La major quantia correspon a Carme Teatre, que rebrà 228.657,37 euros en el conjunt dels dos exercicis. El seguix molt de prop Teatro de lo Inestable, amb 228.581,96 euros, mentres que L’Horta Teatre obté 221.594,30 euros. També figuren entre les ajudes més grans Olympia Metropolitana (Talia), amb 214.883,13 euros; Arden Producciones, amb 211.942,28 euros, i Espectáculos Pinkerton, amb 211.766,33 euros.
Carme Teatre és, a més, l’expedient amb major puntuació de tota la relació, amb 90,97 punts, seguit pràcticament a la mateixa altura per Teatro de lo Inestable, que arriba als 90,94. L’Horta Teatre obté 88,16 punts, i Olympia Metropolitana, en la seua sala Talia, 85,49.
Precisament, Olympia Metropolitana apareix amb dos expedients corresponents tant al Talia com al Teatre Olympia i entre els dos suma 385.446,25 euros per als dos anys: 214.883,13 euros per a Talia i 170.563,12 per a Olympia.
La relació també inclou companyies i espais amb ajudes de menys quantia, com és el cas del Teatre de la Caixeta, amb 110.624,97 euros; Teatre Micalet, amb 90.843,29 euros; Rebombori Cultural, amb 77.080,96 euros, i els dos expedients de Teatre de Marionetes La Estrella, corresponents al Cabanyal i a la Petxina, amb 70.090,26 i 70.384,34 euros, respectivament.
La publicació d’esta relació arriba, a més, acompanyada d’una correcció d’errors respecte a la resolució inicial. L’IVC va detectar un error aritmètic en la suma de les puntuacions d’un dels expedients i ha corregit la valoració d’Espectáculos Pinkerton, ja que en la resolució anterior apareixia amb 64,25 punts, mentres que la puntuació correcta és de 84,25 punts, encara que la quantia de l’ajuda es manté en 211.766,33 euros.
Ajudes a les arts escèniques
Estes ajudes biennals s’emmarquen en el conjunt de mesures impulsades per l’IVC per a donar suport a les arts escèniques de la Comunitat Valenciana. Per a 2026, l’organisme ha previst un increment global de 800.000 euros en les ajudes destinades al sector, fins a assolir els 3,75 milions d’euros. La primera convocatòria, dotada amb 2,95 milions, preveu les modalitats de producció professional d’un muntatge escènic, gira d’espectacles, festivals i mostres i associacions sense ànim de lucre.
La segona convocatòria, prevista per a setembre i dotada amb 800.000 euros més, completarà estes línies amb ajudes destinades a escriptura escènica, formació, edició, investigació, residències, producció emergent de teatre, dansa i circ i assistència a fires.
L’objectiu d’estes subvencions és “impulsar la creació, la producció, la difusió i l’exhibició de les arts escèniques, així com afavorir la cooperació entre els diferents agents culturals i garantir una oferta escènica diversificada i de qualitat”. En el cas de les ajudes biennals ara concedides, el suport es concentra en les mateixes sales que programen els espectacles.
Nou començament en setembre
En setembre no només arribarà la nova resolució d’ajudes a les arts escèniques, sinó que també s’espera que s’haja resolt la incògnita sobre la direcció de l’IVC. La dimissió de López-Jamar en juny ha deixat l’òrgan sense direcció general. Sí que s’han mantingut els quatre directors adjunts: María José Hernández Mora com a directora d’Arts Escèniques —que recentment va haver de renunciar a la convocatòria pública d’una plaça a la qual s’havia presentat dins del mateix IVC— i Luis Gosálbez, director d’Audiovisuals i Cinematografia. Amb ells es mantenen Beatriz Traver, a càrrec de Música i Cultura Popular, i Jordi Blanch, com a director del Cor de la Generalitat.
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