Incendi
Dos mitjans aeris treballen en un incendi de vegetació a Vilamarxant
El foc ha mobilitzat dos mitjans aeris i dos dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València i una unitat de bombers forestals
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València
El Centre de Coordinació d’Emergències ha rebut a les 11:30 hores un avís per un incendi de vegetació declarat en el camí Cap Blanc, en el terme municipal de Vilamarxant, en la comarca del Camp de Túria.
En les labors d’extinció s’han mobilitzat dos dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València, de Paterna i l’Eliana, un sergent de Paterna, dos mitjans aeris i dos unitats de brigades forestals de la Generalitat Valenciana, que treballen per a controlar el foc i evitar la seua propagació en la zona.
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