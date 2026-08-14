Personal de Prevenció d’Incendis reclama estabilitat i unes millors condicions davant del Palau de la Generalitat
Prop de mig centenar de persones s’han reunit a les portes del Palau de la Generalitat per a protestar per la falta de reconeixement en el seu treball i l’escassa estabilitat laboral que presenta el lloc
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de les Administracions Públiques i dels Serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) ha celebrat una manifestació enfront del Palau de la Generalitat per a protestar per les condicions laborals en les quals treballen. La falta d’efectius, la precarietat laboral a la qual estan sotmesos i l’escassa estabilitat laboral a la qual s’enfronten han sigut els principals motius que han reunit prop de mig centenar de persones per a reivindicar els seus drets laborals i millorar les condicions en les quals es troben.
Antonio Bernat, portaveu intersindical de VAERSA per part de STAS, ha informat sobre les millores que busquen aconseguir amb la protesta realitzada, entre les quals es troben la millora de les condicions de treball i que es reconega la categoria del seu treball: “La reivindicació principal és l’estabilitat laboral, poder treballar tot l’any. Molta gent treballa entre cinc i nou mesos a l’any i això no és suficient”. El canvi que ha percebut el clima en els últims anys ha provocat que els incendis siguen més comuns durant els dotze mesos i que la prevenció i vigilància siga necessària durant tot l’any. Un problema que deixa en evidència l’obsolescència present en el sistema del sector.
No és l’única protesta present. La temperatura a la qual treballen en els centres és un altre dels problemes que perjudiquen la realització del treball del personal de prevenció d’incendis, que en moltes ocasions superen els 36 graus. “No fan res per les nostres condicions, treballem sense aire, ni tan sols amb pingüins i ens falta personal durant tot l’any”, defén el portaveu de la intersindical, que assegura que tan sols havien pogut assistir a la concentració les persones que es trobaven de lliurança, per a poder complir els servicis mínims.
120 nous treballadors
Per a pal·liar la situació, la Conselleria s’ha vist forçada a contractar prop de 120 persones com a mètode de reforç. La contractació, segons asseguren des del mateix sindicat, s’ha dut a terme “sense cap mena de procés regulat, sense saber quina experiència tenen i per a dos mesos”. L’intent de solucionar la situació continua deixant en evidència la falta d’efectius del sector. “Han preferit curar abans que previndre, però hauria de ser al revés”, expressa Héctor, un dels treballadors del sector presents en la protesta. Segons opina el portaveu intersindical, la nova incorporació de 120 persones sense experiència prèvia es tracta d’“una manera de fer propaganda política”.
Els poc més de cinquanta treballadors presents han mostrat el seu descontentament amb l’escassetat de mesures que ha pres la Generalitat. La solució, a la seua manera de veure-ho, passaria per fer contractes fixos als treballadors, que continuen vivint en la incertesa del contracte discontinu, i reforçar des del principi el servici d’un treball que requerix cura i atenció els dotze mesos de l’any.
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