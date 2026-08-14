Barris
El poliesportiu de Sant Isidre acollirà competicions d’alt nivell
Està previst que les obres d’este nou espai esportiu concloguen a finals d’any
L’Ajuntament de València avança en la construcció del nou poliesportiu de Sant Isidre, amb una inversió de més de 8,1 milions d’euros. Els treballs conclouran a finals d’enguany. “En este mandat, el poliesportiu de Sant Isidre serà per fi una realitat per als veïns i veïnes del barri, com ho és, des de 2024, el nou poliesportiu de Nou Moles, i com ho és, des d’este mateix estiu, el nou poliesportiu del Parc Central. Complim així una demanda veïnal històrica”, ha manifestat la regidora d’Esports, Rocío Gil.
“Des de l’any 2007, els veïns i les veïnes de Sant Isidre sol·licitaven una instal·lació esportiva d’estes característiques, una reivindicació a la qual, en només tres anys de govern municipal, li hem donat resposta”, ha afegit l’edil.
L’Ajuntament de València ha adjudicat les obres de construcció del nou poliesportiu de Sant Isidre, per un import de 8.102.320,58 euros, en una licitació a la qual s’havien presentat 13 empreses. El termini d’execució de les obres està previst en 17 mesos.
Amb esta nova instal·lació, la Regidoria d’Esports i la Fundació Esportiva Municipal (FDM) atenen les demandes veïnals que sol·licitaven, en el barri de Sant Isidre, nous servicis esportius, ja que esta zona no comptava amb una instal·lació d’estes característiques.
La nova instal·lació municipal se situarà en una parcel·la de 3.951 m², situada entre els carrers de l’Arquitecte Segura de Lago i Mariano de Cavia. L’edifici es distribuirà en dos plantes i soterrani, a on s’integraran una sala multiesportiva amb rocòdrom; una pista poliesportiva de 45x25m per a esports de sala; dos sales multiesportives; quatre vestuaris d’equips, dos de generals i uns altres d’àrbitres. Disposarà també d’una zona d’aigües climatitzades de 400 m² útils, a on hi haurà un vas de piscina de 20x10m i 1,40 de profunditat, així com diversos magatzems. La instal·lació podrà allotjar competicions d’alt nivell i altres esdeveniments.
A més, el pavelló comptarà amb una estada per a farmaciola o sala d’infermeria, un taulell de recepció i atenció a persones usuàries, despatx annex de secretaria i despatx de direcció, a més de lavabos i espais auxiliars per a neteja i manteniment.
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