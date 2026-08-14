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València acollirà la posada en marxa de la nova plataforma de l’OCDE davant de desastres naturals

L’organisme internacional celebrarà en el Cap i Casal en octubre una conferència internacional sobre la gestió de les crisis climàtiques

Chiva (València)

Chiva (València) / Germán Caballero / LEV

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Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

L’Organització per a la Cooperació i el Desenrotllament Econòmic (OCDE) desembarcarà a València el mes d’octubre amb una cimera sobre la gestió dels desastres naturals. Segons ha informat este divendres el Govern d’Espanya, els dies 5 i 6 d’octubre, el Cap i Casal acollirà la conferència internacional From Crisis to Recovery: Strengthening Regional Disaster Resilience, que reunirà representants de governs nacionals, regionals i locals, institucions europees, organitzacions internacionals, experts, sector privat, comunitat acadèmica i associacions de persones afectades per la dana.

L’esdeveniment, organitzat pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica i l’OCDE, se celebrarà en Caixa Fòrum València i servirà per a presentar la Plataforma de l’OCDE sobre Resiliència Regional davant de Desastres, una nova iniciativa destinada a fomentar l’aprenentatge entre països, l’intercanvi d’experiències i la cooperació entre els diferents nivells de govern. Espanya exercirà la presidència inaugural de la Plataforma durant el seu primer any de funcionament, fet que consolidarà el seu lideratge en este àmbit dins de l’OCDE.

Esta iniciativa, segons el Ministeri, obeïx a la necessitat d’activar la governança multinivell davant de fenòmens extrems cada vegada més intensos i freqüents. La conferència servirà per a compartir mecanismes administratius i de finançament amb els quals es puguen afrontar, d’una manera més àgil, les futures emergències, i per a reconstruir projectant territoris millor preparats i infraestructures més resilients.

Valencia. Ximo Puig y Pilar Alegria en el inicio del Congreso Internacional con 16 ministros y responsables de la OCDE, Palau de les Arts. PGV . XIMO PUIG . MINISTRA DE EDUCACIÓN PILAR ALEGRÍA . INAUGURACIÓN DE LA 12 CUMBRE INTERNACIONAL SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE

Ximo Puig, durant un congrés de l’OCDE a València, en 2022 / Miguel Ángel Montesinos

La contribució de tots els països permetrà a l’OCDE, davant de la qual és ambaixador l’expresident de la Generalitat, Ximo Puig, desenrotllar un programa de treball centrat en l’intercanvi de bones pràctiques internacionals, l’anàlisi comparada de models de gestió del risc i el disseny de ferramentes que reforcen la capacitat de les administracions públiques per a previndre, gestionar i recuperar-se d’emergències futures.

Lliçons apreses

Segons la comunicació remesa pel Ministeri de Política Territorial, el programa de la conferència abordarà totes les fases de la gestió del risc de desastres, des de la prevenció i la preparació fins a la resposta immediata, la reconstrucció i la recuperació a llarg termini. En les diferents sessions que se celebraran els dies 5 i 6 d’octubre s’analitzaran, entre altres aspectes, la planificació territorial, la resiliència de les infraestructures, el finançament de la reconstrucció, la participació de les comunitats afectades, la coordinació entre administracions i la lluita contra la desinformació durant les emergències.

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El projecte culminarà amb l’elaboració d’un marc de referència que recopilarà les principals lliçons apreses i recomanacions per a la gestió del risc de desastres, la qual cosa establirà les bases per a futures iniciatives de cooperació internacional impulsades per l’OCDE. Amb este objectiu, l’experiència de la dana d’octubre de 2024 pot servir de lliçó.

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