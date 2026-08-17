Burjassot, de la mà de l'Associació Cultural Bassot, preparada per a la celebració de la XVII Nit Estellés
La XVII edició de l'homenatge al poeta se celebrarà el 19 de setembre a Burjassot amb una ruta literària, sopar i lliurament de premis
“Entre les taules / del meu poble / braçats / d’alfàbregues / i nards, / una dolcesa / caminant, / la dolcesa / del cap al tard.” Este poema del “fill del forner” constituïx una de les il·lustracions que apareixen en els cartells que ja anuncien la XVII edició de la Nit Vicent Andrés Estellés de la Ciutat de les Sitges en el 102é aniversari del naixement de l'escriptor.
L'Associació Cultural Bassot, amb la col·laboració de la Coordinadora pel Valencià de l'Horta Nord - Escola Valenciana, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Estrela Roja de Benimaclet, la plataforma cívica Acció Cultural del País Valencià, la cooperativa bancària Caixa Popular i l'Ajuntament de Burjassot, ja el té tot preparat per a homenatjar el pròxim 19 de setembre –cau dissabte– el “cronista de meravelles”.
Els actes de la XVII Nit Estellés arrancaran a les 19.30 hores –inici del cap al tard– a la plaça de l'Ajuntament, al costat de l'estàtua sedent del poeta, amb una ruta literària que, guiada pels seus nets, Vicent i Isabel Anyó Andrés, donarà a conéixer vivències i diferents llocs del municipi evocats en la ingent obra del “pintor” del ‘Mural del País Valencià’.
Finalitzat l'itinerari poètic, a partir de les 21 hores, el teatre de la Casa de Cultura acollirà el tradicional “sopar Estellés”. La vetlada inclourà una fira d'entitats i lectura de textos d'Estellés a càrrec de voluntaris d'entre els comensals.
Premi Estellés
Així mateix, Bassot farà lliurament del Premi Estellés “Al compromís social i cultural amb la nostra llengua”, concedit enguany al mitjà de comunicació La Directa, i el Premi Estellés de Fotografia, centrat en esta ocasió en la faceta periodística del poeta. Les imatges presentades al certamen quedaran exposades en el recinte municipal i el nom dels autors guanyadors, que rebran un lot de llibres i de CDs per gentilesa de l'agència Pro 21 Cultural, s'anunciarà en el transcurs de la vetlada.
Com a colofó de la Nit Estellés, el cantautor i guitarrista Néstor Mont oferirà un concert amb la millor collita del seu repertori, que completarà la Colla Estrela Roja amb la interpretació de la Muixeranga.
Excepte el sopar, tots els actes de la XVII Nit Vicent Andrés Estellés –concert inclòs– són gratis.
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