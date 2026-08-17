El Campus Internacional València Dansa, acollit a la Petxina, bat rècord amb 153 ballarins en la seua XVII edició
El Complex Esportiu i Cultural de la Petxina es consolida com a seu de referència per a esdeveniments artístics i esportius de gran magnitud
El Complex Esportiu i Cultural de la Petxina, instal·lació gestionada per la Fundació Esportiva Municipal de València, acull durant estos dies la XVII edició del Campus Internacional València Dansa, que ha començat amb una participació rècord de 153 ballarins i ballarines, la xifra més alta aconseguida en la història d'esta iniciativa. Organitzat per l'Associació de Dansa i Art del Mediterrani (ADAM), amb la col·laboració de la Fundació Hortensia Herrero, el campus reunix durant dotze jornades estudiants, ballarins i ballarines preprofessionals i professionals arribats de diferents punts d'Espanya i de l'estranger.
La celebració d'este campus consolida el Complex Esportiu i Cultural de la Petxina com un espai de referència per a l'acolliment de grans esdeveniments vinculats a l'esport, l'activitat física i les disciplines artístiques.
La Fundació Hortensia Herrero, que impulsa este projecte des de fa tretze anys, fa possible que el campus torne a tindre lloc a la Petxina i, a més, atorga 15 beques a jóvens ballarins de la Comunitat Valenciana, cinc d'elles amb allotjament i manutenció inclosos, i afavorix així l'accés al programa formatiu de nous talents.
La regidora d'Esports, Rocío Gil, ha destacat que «acollir de nou el Campus Internacional de Dansa de València al Complex de la Petxina és una gran oportunitat per a València. Parlem d'una trobada decisiva per als qui comencen a obrir-se camí en el ball i, alhora, és una ocasió per a donar visibilitat a la ciutat més enllà de les nostres fronteres: unes setmanes en què es forma talent, es crea i s'aprén que la constància en la dansa ho és tot». Igualment, ha reafirmat el compromís municipal amb l'impuls del talent artístic i la promoció d'iniciatives que generen noves oportunitats per a la joventut valenciana.
El campus
Presidit per la valenciana Gema Casino Penalba i dirigit artísticament per Fabrice Edelmann i José Carlos Blanco, el campus torna a completar totes les places en una edició que combina classes tècniques, preparació física, repertori clàssic i tallers coreogràfics impartits per figures de reconegut prestigi internacional, entre elles Arantxa Argüelles, encarregada del repertori clàssic, així com coreografies de creadors com Nacho Duato, Sol León & Paul Lightfoot i Jacopo Godani, i permet als participants conéixer de primera mà diferents llenguatges i estils coreogràfics.
La dessetena edició reforça, a més, l'aposta per l'excel·lència artística i amplia les estades formatives en alguns dels principals centres i companyies de dansa europees. Entre les entitats col·laboradores figuren la Companyia Nacional de Dansa, The Stuttgart Ballet, Basel Ballet, Junior Ballet Antwerp, València Dancing Forward, IT Danza, Dutch National Ballet Academy o la Ballet Academy of the Vienna State Opera, entre altres, facilitant el contacte directe dels participants amb l'àmbit professional.
Des d'ADAM destaquen que el campus constituïx “una oportunitat única per a aprendre de destacats professionals de la dansa, que compartixen experiències amb els participants , la visió artística i la passió per este art”. Igualment, subratllen que el suport de la Fundació Hortensia Herrero i les instal·lacions del Complex Esportiu Cultural de la Petxina han permés consolidar este projecte com un dels programes de formació en dansa de referència tant a escala nacional com internacional.
L'equip docent està integrat, a més de per la direcció del campus, per Arantxa Argüelles, Emmanuelle Broncin, Olivier Coeffard, Luis Gadea, Zoe Lenzi, María López, Yolanda Peña, Juan Polo i Jaime Roque, tots ells professionals de reconegut prestigi internacional. La mostra de clausura tindrà lloc el pròxim 28 d'agost, a les 17.30 hores, a l'Auditori Municipal de Riba-roja de Túria, amb entrada gratuïta. En esta, el públic podrà gaudir del treball desenrotllat pels participants durant les dotze jornades de formació i tanca amb brillantor una edició rècord del Campus Internacional València Dansa.
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