Un drac de grans dimensions prendrà el Port de Sagunt
L'espectacle Quimera serà un dels atractius esta setmana de l'Off Romà dins del Sagunt a Escena
Un drac de grans dimensions omplirà els carrers del Port de Sagunt dins d'un dels espectacles de l'Off Romà de Sagunt a Escena.
La companyia La Fam, amb el seu espectacle de teatre de carrer itinerant Quimera, recorrerà un tram de l'avinguda 9 d'Octubre. Un esdeveniment per a tots els públics que tindrà lloc este dimecres, 19 d'agost, de 21.00 a 22.00 hores.
La representació començarà en la rotonda pròxima a l'Albereda i enfilarà l'avinguda 9 d'Octubre fins a arribar a la següent rotonda, la de l'antiga Gerència d'AHM (que connecta amb els carrers Mare de Déu dels Dolors i Jerónimo Roure), per a fer allí la volta i tornar fins al punt inicial, on conclourà la funció amb pirotècnia en la mateixa Albereda.
Mitologia grega
“Què passa quan els humans no aconseguixen dominar les màquines?” És la qüestió que planteja esta proposta. Quan Quimera desperta, domar-la es convertix en una autèntica odissea al seu pas pels carrers. Una lluita autèntica entre l'ésser humà i les màquines per a aconseguir el control. L'espectacle Quimera sorgix de la mitologia grega. Filla de Tifó i Equidna, es tracta d'una bèstia amb formes de drac que vagava pel món terroritzant les poblacions i engolint els qui s'oposaven a ella.
Segons el DNV, la paraula quimera prové del grec, de l'animal fabulós que tenia eixe nom. En una de les seues accepcions, es tracta d'un monstre imaginari que, segons la rondalla, escopia flames i tenia cap de lleó, ventre de cabra i cua de drac. Segons una altra, és allò que es proposa a la imaginació com a possible o verdader, sense ser-ho.
Espectacle
L'espectacle que oferirà la companyia teatral La Fam al Port de Sagunt girarà entorn d'un drac de 6 metres d'altura, 12 metres de llarg i vora 1.500 kg de pes, manipulat per quatre actors que donen vida a este enorme titella articulat construït amb ferro, cuir i fusta, i que permet navegar entre el mite i la llegenda.
Quimera cobra vida quan és manipulada, aconseguint així escopir foc per la boca, fum pel nas, obrir i tancar els ulls, moure el cap, pujar i baixar el coll, obrir les ales, moure la cua, elevar el seu cos i, per descomptat, caminar amb les seues enormes potes deixant bocabadades totes aquelles persones que s'acosten a descobrir com cobra vida este enorme drac.
Talls de trànsit per a muntatge i espectacle
Amb la finalitat de facilitar la càrrega i descàrrega, així com el muntatge i desmuntatge dels materials necessaris per a oferir l'espectacle, vora les 17.00 hores se situarà el camió de la companyia en la zona del pas de vianants que unix l'Albereda amb la parada de bus del carrer Treball, al costat de la rotonda. Una vegada finalitzat el muntatge, el camió s'aparcarà en la zona habilitada al costat de la zona de terra, a l'avinguda Adolfo Suárez, on romandrà fins a acabar l'actuació. L'avinguda 9 d'Octubre es tallarà al trànsit per a la representació i, quan esta concloga, el camió se situarà de nou en la mateixa zona on es va fer la descàrrega i el muntatge per al seu desmuntatge i càrrega. Després d'això, quedarà restablida la normalitat en estes vies.
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