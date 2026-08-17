Geopolítica
Els EUA reduiran els seus exercicis militars conjunts amb Corea del Sud
Trump ho justifica per la seua "molt bona relació amb Kim Jong Un", el líder de Corea del Nord
EFE
El president estatunidenc, Donald Trump, va dir este diumenge que va ordenar al secretari de Guerra, Pete Hegseth, reduir "substancialment" els exercicis militars conjunts dels EUA amb Corea del Sud i va al·ludir a la seua "molt bona relació amb Kim Jong Un", el líder de Corea del Nord.
El mandatari republicà, a través de la seua xarxa Truth Social, va afirmar que els EUA paga "gran part" dels "costosos" exercicis i va opinar que "envien un senyal totalment inapropiat i hostil a un país que, des que Donald J. Trump ha sigut president, no ha sigut amenaçador i s'ha mostrat respectuós".
Trump, a més, va agregar que el president de Corea del Sud, Lee Jae-Myung, ha rebutjat "recentment" unir-se als esforços dels EUA per a la "desnuclearització" de l'Iran.
"No estic content amb el fet que els EUA hagen acordat fa molt de temps participar en exercicis militars conjunts amb Corea del Sud", va indicar el magnat, que va lamentar que és "massa tard per a cancel·lar-los".
L'orde de Trump es produïx quan demà dilluns està previst que comence l'Ulchi Freedom Shield (UFS), un exercici militar conjunt de 10 dies entre Seül i Washington que solen realitzar en estes dates, i que Corea del Nord ha denunciat com un assaig per a la invasió al seu territori.
Eixos exercicis, que l'any passat van involucrar uns 18.000 soldats sud-coreans, són considerats defensius i inclouen simulacions informàtiques de lloc de comandament i maniobres amb foc real sobre el terreny sobre la base d'escenaris d'amenaça.
D'altra banda, Corea del Nord va llançar dimecres passat un míssil balístic en direcció cap a la mar del Japó, el seu onzé llançament d'este tipus en el que va d'any, que va ser condemnat per la comunitat internacional, incloent-hi els Estats Units i Corea del Sud.
Mentrestant, Trump va publicar una foto en la seua xarxa social en la qual se'l veu posant amb Kim Jong-Un, i va escriure que tenen una bona relació, malgrat que este lluïx "una mirada poc amigable".
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