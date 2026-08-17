L'associació Gent Major d'Alzira supera els 500 socis en pocs mesos
L'entitat consolida el seu projecte ciutadà amb una programació de xarrades de salut preventiva per a final d'any i l'ampliació de la seua targeta de descomptes comercials
L'Associació de Gent Major d'Alzira ha arribat als 521 socis en tot just uns mesos des de l'inici de la seua trajectòria. Este fet confirma el bon acolliment d'esta iniciativa i convertix esta nova associació en un “col·lectiu de referència per a les persones majors en la capital de la Ribera Alta”, destaquen en un comunicat. Des de la junta directiva de l'entitat han traslladat la seua satisfacció i agraïment a la ciutadania per la confiança depositada en un projecte “enfocat a fomentar la participació activa i millorar el benestar i la qualitat de vida d'este sector poblacional”.
Un dels principals eixos de la seua labor és la Targeta de la Gent Major d'Alzira, una iniciativa que permet als membres associats accedir a descomptes i avantatges en comerços i servicis locals adherits. Per a impulsar el creixement d'esta xarxa comercial, l'associació treballa en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira, especialment mitjançant el Departament de Promoció Econòmica, a més d'estrényer llaços amb l'Associació Empresarial d'Alzira (AEA) per a dinamitzar les compres de proximitat i beneficiar conjuntament el teixit comercial i els majors.
De cara a l'últim quadrimestre de 2026, l'entitat ja disposa d'una completa programació de xarrades centrades en la medicina preventiva i la promoció d'hàbits de vida saludables. Estes sessions formatives se sumen a altres activitats desenrotllades al llarg de l'any sobre salut, benestar o prevenció de riscos en la llar, configurant un calendari orientat a l'envelliment actiu.
Més enllà de la dinamització social i cultural, l'associació exercix una notable labor d'interlocució institucional i reivindicació ciutadana. En este sentit, ha mantingut contactes regulars tant amb el consistori alzirenc com amb la Mancomunitat de la Ribera Alta per a traslladar demandes prioritàries per al col·lectiu, com ara l'ampliació de places en residències i centres de dia o la creació de noves infraestructures comarcals d'atenció i respir familiar.
L'entitat ha reiterat el seu agraïment a tots els integrants de la seua massa social i als qui col·laboren en el desenrotllament dels seus projectes. Així mateix, recorda que manté oberts els seus canals habituals d'atenció i xarxes socials per a informar sobre noves incorporacions i activitats.
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