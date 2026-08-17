Cau un 0,24 %
L'Ibex 35 obri a la baixa, però aguanta els 20.100 punts
El selectiu espanyol inicia la jornada amb dubtes davant la recrudescència geopolítica a escala global, amb poques referències a escala macro
L'Ibex 35 ha començat la jornada borsària d'este dilluns amb una caiguda de 0,24 %, la qual cosa ha portat al selectiu a marcar els 20.116 punts al voltant de les 9.15 del matí. D'esta manera, l'índex espanyol aconseguix mantindre els 20.100 punts, després d'haver arribat a la històrica cota a principis del mes d'agost.
Per part seua, el preu del petroli Brent, de referència a Europa, baixava un 0,1 % en l'obertura de les borses europees, fins als 88,4 dòlars per barril, mentres que el cost del cru West Texas Intermediate (WTI), de referència als Estats Units (els EUA), abaratia el seu preu fins als 81,8 dòlars per barril després de caure un 0,6 %, tot això enmig de noves tensions a Orient Pròxim.
Noves tensions geopolítiques
Durant el cap de setmana, el conflicte entre Israel i el Líban ha empitjorat, amb nous atacs del país presidit per Benjamín Netanyahu, que han provocat més d'una desena de morts. D'altra banda, el president dels EUA, Donald Trump, ha asseverat que molt prompte declararà "l'estret d'Ormuz com a territori estatunidenc", quan acabe la guerra contra l'Iran, que acumula ja més de cinc mesos de duració.
"Quan hàgem acabat de derrotar l'Iran, que està patint una derrota aclaparadora, molt prompte declararé l'estret d'Ormuz territori dels Estats Units. En essència, això és el que és", va assenyalar Trump, que va insistir que "cap vaixell passa" per este enclavament estratègic per al petroli i el gas mundial llevat que ho permeta els EUA.
En el terreny macro, els inversors comptaran este dilluns amb poques referències macroeconòmiques a l'espera que la setmana que ve arranque la cimera de banquers centrals de Jackson Hole, on s'esperen pistes sobre els futurs moviments dels tipus d'interés.
El focus empresarial
En el pla empresarial nacional, Duro Felguera ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la convocatòria d'una junta extraordinària d'accionistes per al pròxim 18 de setembre per a aprovar un dels projectes clau de la seua nova etapa, el projecte Tula, una central de cicle combinat que desenrotllarà amb Mota-Engil México.
Amb tot, en els primers compassos de la negociació borsària esta setmana, les companyies més beneficiades eren ArcelorMittal (+1,38 %), ACS (+1,10 %) i Endesa (+0,58 %). D'altra banda, entre els valors més perjudicats es trobaven Puig (-0,64 %), Grifols (-0,59 %) i Colonial (-0,54 %).
Pel seu costat, la resta de borses europees han inaugurat la setmana amb signe mixt. El DAX alemany perdia un 0,03 %, mentres que el CAC 40 francés es comportava de manera molt similar, amb una tímida caiguda del 0,04 %. Pel seu costat, l'FTSE 100 londinenc s'apuntava un 0,26 % en l'obertura, mentres que la borsa de Milà guanyava un 0,28 %.
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