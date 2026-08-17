El Llevant UE fa caixa amb la venda de Kervin Arriaga
L'eixida de l'internacional hondureny rumb a Grècia suposa un bon ingrés immediat per als del Ciutat
Javier Bengoa
Kervin Arriaga ja és història del Llevant UE. El migcampista hondureny va quallar una bona temporada el curs passat. Una gran primera volta el va col·locar com a estrela de l'equip que llavors entrenava Calero. Una vegada acomiadat el tècnic i després de passar per algunes dificultats físiques tant al gener com al febrer, va acabar sent peça clau també per a la salvació dels de Luís Castro.
La seua no participació per al duel que va enfrontar el Llevant UE i l'Espanyol va ser un clar símptoma que la seua marxa estava més que encarrilada. Tant és així que, mentres els seus tornaven de Barcelona, el migcampista de 28 anys es trobava en l'aeroport per a posar rumb a Atenes. L'acord amb l'AEK és pròxim als 5 milions, xifra que ve molt bé després d'haver abonat els valencians 500.000 euros un any abans.
Solució al joc net financer
Els problemes del Llevant UE són tals que, fins i tot amb LaLiga començada, encara no ha pogut inscriure alguns dels seus fitxatges. Amb la marxa d'Arriaga, la cosa canvia. Este moviment permetrà quadrar el joc net financer del club, i poder inscriure tots els jugadors en competició. Junt amb la marxa de Carlos Espí al Reial Madrid, les arques granotes s'han pogut prendre un respir per a reduir el deute i mirar cap al futur amb més optimisme.
El jugador va ser rebut a l'aeroport de la capital grega. Ara haurà de lluitar per un lloc en la medul·lar amb hòmens com Sahabo, Marin, Kairinen o Vitalis, sent estos dos últims incorporacions recents.
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Fuente: Superdeporte
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