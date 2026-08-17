La temperatura del Mediterrani a València frega els 30 graus i arriba al seu rècord en 2026
La boia de València arriba als 29,5 °C este 15 d'agost, en un nou episodi de temperatures excepcionalment altes al Mediterrani
Els episodis de calor extrema que estan afectant la Comunitat Valenciana i la resta d'Espanya no deixen de batre registres. Una de les dades que més crida l'atenció és la temperatura de la mar Mediterrània, que continua en valors extraordinàriament elevats en ple estiu. Segons els registres de la boia de València, l'aigua ha fregat esta setmana els 30 graus, la seua temperatura més alta de tot 2026.
El nou màxim es va registrar este dissabte 15 d'agost a les 16.00 hores, quan la temperatura de l'aigua ha arribat als 29,52 graus. Uns valors que tenen un efecte directe sobre els qui acudixen a les platges valencianes per a intentar combatre la calor, ja que l'aigua a penes permet refrescar-se davant les elevades temperatures que s'estan registrant tant en la mar com en l'ambient.
El registre de València es troba, a més, prop dels valors aconseguits en altres punts del Mediterrani. En la boia de Dragonera, a les Illes Balears, la temperatura màxima registrada en 2026 se situa en 30,95 graus, per damunt de la de la costa valenciana.
Encara que els 29,52 graus registrats este dissabte constituïxen el valor més alt d'enguany en la boia de València, no es tracta del rècord històric. Els registres d'Aemet mostren que l'11 d'agost de 2022 la temperatura superficial de la mar va arribar als 29,94 °C, la xifra més elevada registrada fins ara en este punt de mesurament.
Això sí, la temperatura del Mediterrani manté una tendència ascendent en les últimes dècades. Segons les dades del Mediterranean Monitoring System (MedMOS), la temperatura mitjana de la mar ha augmentat en més d'1,5 °C des de 2008, una evolució que evidencia el progressiu calfament de les aigües mediterrànies.
Les nits tropicals agreugen la sensació de calor
L'elevada temperatura del Mediterrani se suma a un altre factor que està dificultant el descans durant este estiu: l'elevat nombre de nits tropicals a la Comunitat Valenciana, aquelles en les quals els termòmetres no baixen dels 20 graus. El territori valencià s'aproxima ja al centenar de nits amb temperatures mínimes especialment elevades, una situació que prolonga la sensació de calor durant les 24 hores del dia.
Seguixen les alertes per calor a la Comunitat Valenciana
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha avisat d'un nou episodi d'elevades temperatures a la Comunitat Valenciana durant els pròxims dies i on els termòmetres tornaran a disparar-se, sobretot, a partir del dimecres i dijous. La previsió apunta al fet que els termòmetres tornaran a situar-se en valors molt elevats i podrien superar els 42 graus en nombrosos municipis del territori.
No obstant això, l'escenari podria començar a canviar a partir de finals d'esta setmana. Segons les previsions de l'organisme meteorològic, a partir del divendres 21 d'agost es començarà a notar un alleujament tèrmic.
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