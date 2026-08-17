Intel·ligència artificial
València usa intel·ligència artificial per a optimitzar la gestió d'incidències informàtiques municipals
La solució SIGMA-IT, desenrotllada per Foqum Analytics, usa intel·ligència artificial per a automatitzar la classificació i priorització de les incidències informàtiques municipals.
L'Ajuntament de València continua impulsant la innovació aplicada a la millora dels servicis públics amb el desenrotllament de SIGMA-IT (Sistema Intel·ligent de Gestió i Modelatge d'Avaries IT), una solució basada en intel·ligència artificial que permet optimitzar la gestió de les incidències informàtiques que comunica el personal municipal, reduint temps de resposta, automatitzant processos i millorant la qualitat del servici.
El projecte, promogut pel Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SERTIC) juntament amb València Innovation Capital, a través dels seus reptes GovTech, ha sigut desenrotllat per l'empresa Foqum Analytics, i va nàixer després del llançament d'un repte d'innovació pública el març de 2025 per a donar resposta a un dels principals desafiaments interns de l'Administració: fer més eficient la gestió de les incidències tecnològiques i facilitar una atenció més ràpida i eficaç als usuaris.
La regidora d'Innovació, Paula Llobet, ha destacat que la innovació “també consistix a millorar el funcionament intern de l'Administració per a oferir millors servicis públics. Amb SIGMA-IT apliquem intel·ligència artificial a un procés quotidià que afecta centenars d'empleats municipals i aconseguim una administració més eficient, més àgil i més ben preparada per a respondre a les necessitats de la ciutadania”.
Intel·ligència artificial per a automatitzar i anticipar incidències
SIGMA-IT incorpora diferents funcionalitats basades en intel·ligència artificial per a millorar tot el cicle de gestió de les incidències informàtiques. Entre estes, destaca un sistema d'autoservici intel·ligent que permet resoldre de manera autònoma les incidències més freqüents sense necessitat d'intervenció tècnica, descarregant de treball els equips de suport.
Així mateix, la plataforma automatitza la classificació de les incidències i la seua priorització en funció de la seua complexitat i del perfil tècnic necessari per a resoldre-les, reduint errors manuals i agilitant l'assignació de cada cas. Una altra de les capacitats del sistema és la predicció dels períodes amb major volum d'incidències mitjançant models d'anàlisis de dades, la qual cosa permet planificar millor els recursos disponibles i garantir la continuïtat del servici.
“Este projecte demostra que la intel·ligència artificial pot tindre un impacte immediat en l'Administració pública quan s'aplica a necessitats reals. El nostre objectiu és reduir tasques repetitives perquè els equips puguen dedicar més temps a aquelles incidències que realment requerixen coneixement especialitzat”, ha afegit Llobet.
Innovació oberta per a transformar l'Administració
La validació d'esta solució s'emmarca en l'estratègia d'innovació oberta de l'Ajuntament de València, que permet a startups i empreses tecnològiques desenrotllar i provar solucions innovadores per a respondre a reptes reals de l'Administració municipal.
El projecte avalua el seu impacte mitjançant diferents indicadors de rendiment, entre estos el percentatge d'incidències resoltes mitjançant autoservici, la reducció del temps mitjà de resolució, la precisió de la classificació automàtica d'incidències, el grau de satisfacció de les persones usuàries i la capacitat del sistema per a anticipar els pics de demanda.
Amb iniciatives com SIGMA-IT, l'Ajuntament de València continua consolidant València Innovation Capital com un referent en la incorporació de tecnologies emergents per a millorar l'eficiència dels servicis públics i accelerar la transformació digital de l'Administració.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dolor a Albuixech per la mort de la regidora Conchín Caballer Chulvi
- Un jutge obliga la Diputació de València a donar una plaça i pagar 20 mesos de sou a un funcionari per baremar malament els seus mèrits
- Troben mort el veí d'Alginet desaparegut a la urbanització Los Lagos
- Mónica García ajuda a reanimar un home que s’ofegava en una piscina natural de Lleó
- Atitlan duplica ingressos i arriba als 609 milions en 2025
- Mig centenar de persones ateses en La Fe per problemes oculars després de l’eclipsi
- Arnau vol jugar en el València CF i la negociació amb el Girona s’accelera
- Exteriors confirma la mort d’un espanyol en el terratrémol de Colòmbia