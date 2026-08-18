Aemet activa a la Comunitat Valenciana l'avís roig per calor extrema: les temperatures podrien arribar als 44 graus
L'organisme avisa d'una situació meteorològica "molt adversa" des d'este dimecres en alguns punts del territori valencià.
La Comunitat Valenciana afronta este dimecres el quint avís roig per calor extrema en el que portem d'estiu. Es tracta de la primera vegada des que es va implantar el pla METEOALERTA que en un mateix any s'activa cinc vegades l'avís roig. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha elevat el nivell de risc màxim per altes temperatures en el litoral de la província de València i el litoral nord d'Alacant amb els termòmetres que podrien disparar-se fins als 44 graus.
L'organisme meteorològic situa el dimecres com el dia més complicat d'este nou episodi d'altes temperatures i la jornada estarà marcada pel vent de ponent, la baixa humitat i unes condicions especialment desfavorables per a la propagació d'incendis forestals. El vent de ponent bufarà de manera persistent durant bona part de la jornada i continuarà durant la matinada i les primeres hores del dijous.
La combinació de vent, temperatures extremes i aire molt sec farà que els termòmetres puguen arribar a entre 42 i 44 graus. Per quinta vegada, s'activa l'avís roig després dels produïts en els dies 7, 8, 15 i 23 de juliol i ara el 19 d'agost. La dada contrasta amb els tres dies d'avís roig registrats tant en 2025 com en 2021.
La primera mitat d'agost, la més càlida des de 1950
El nou episodi arriba després d'una primera mitat d'agost especialment càlida a la Comunitat Valenciana. Segons Aemet, els primers quinze dies d'este mes han sigut els més càlids des de, almenys, 1950, amb una anomalia tèrmica de 2,8 graus per damunt de la mitjana.
Encara que les temperatures han sigut una mica inferiors a les registrades durant els episodis extrems de juliol, la calor s'ha mantingut de manera persistent durant bona part d'agost, acumulant un important estrés tèrmic tant en la població com en el medi natural.
Quan acabarà la calor extrema a la Comunitat Valenciana?
Dijous les temperatures màximes començaran a baixar, encara que l'alleujament no arribarà de manera immediata. La persistència del ponent durant la matinada farà que les primeres hores del dia continuen sent especialment càlides. Per això, Aemet considera que tant dimecres com dijous seran jornades meteorològicament adverses, amb el dimecres com a dia més extrem.
El canvi més important arribarà durant el cap de setmana, quan s'espera un acusat descens de les temperatures que es prolongarà durant els primers dies de la setmana que ve.
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