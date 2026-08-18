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Així és l'espectacular nova samarreta del València Basket que triomfarà al Roig Arena

L'equip taronja ha presentat este dimarts la seua nova segona elàstica per a la temporada 26/27

Així és l'espectacular nova samarreta del València Basket

Així és l'espectacular nova samarreta del València Basket / València Basket

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Javier Bengoa

València

El València Basket continua revelant les noves pells amb les quals afrontarà una temporada molt especial. El conjunt taronja ha presentat este dimarts el seu segon equipament per al curs 2026/27, una samarreta que rep el nom de 'Caràcter' i que torna a homenatjar els 40 anys d'història de l'entitat valenciana.

Després d'estrenar a la fi de juliol 'Origen', el primer equipament de la nova campanya, València Basket i Hummel donen continuïtat ara a la col·lecció amb una segona samarreta en la qual predominen el negre, el daurat i diferents tonalitats de grisa. La 2026/27 serà la segona temporada consecutiva de l'entitat valenciana al costat de la firma danesa.

Si 'Origen' buscava retre homenatge al camí recorregut pel club durant les seues quatre dècades de vida, 'Caràcter' posa el focus en una de les senyes d'identitat del projecte taronja: la seua capacitat de superació, l'esforç i la competitivitat que han acompanyat València Basket durant el seu creixement. Precisament una cosa que haurà de posar-se en valor esta temporada després de l'eixida de pràcticament tota la plantilla i cos tècnic.

Valencia VLC SPD quinto partido de la serie de cuartos de final del play-off de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos en el Roig Arena

Imatge del Roig Arena durant un partit / Francisco Calabuig

La samarreta manté a més la identitat gràfica triada per a la col·lecció commemorativa del 40é aniversari. El disseny recupera les ones confeccionades mitjançant puntillisme, un recurs visual amb el qual el club pretén representar tots eixos xicotets passos i accions que, acumulats durant anys, han permés al projecte créixer fins a aconseguir la seua dimensió actual. Eixe mateix concepte ja havia aparegut en el primer equipament presentat el passat 29 de juliol.

Negre i daurat per a una samarreta diferent

El gran canvi, això sí, està en el seu aspecte. Enfront del tradicional taronja que domina el primer equipament, la segona pell aposta per una combinació molt més sòbria, amb el negre com a protagonista acompanyat de daurats i grisos. El resultat és una samarreta cridanera i elegant que es distancia de la primera sense trencar la línia estètica dissenyada per a l'aniversari.

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El logo oficial del 40é aniversari torna a ocupar un lloc destacat, reforçant el caràcter commemoratiu d'una temporada en la qual l'entitat celebra quatre dècades des del seu naixement. També continua en el frontal la presència de Vitaldin al costat del nom de València Basket, una de les principals novetats introduïdes ja en la samarreta 'Origen'. El club va explicar llavors que esta presència reconeix l'aposta de la marca pel projecte taronja i la seua voluntat de créixer de la mà de l'entitat.

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Fuente: Superdeporte

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