Alerta per calor extrema a Sagunt amb temperatures que poden arribar als 43 °C
L'ajuntament habilita una xarxa de 30 refugis climàtics i informa sobre recomanacions després de decretar-se per a este dimecres nivell roig
Sagunt estarà en "nivell roig" per calor extrema este dimecres 19 d'agost. L'alerta s'ha elevat a "risc important" per part del 112 Comunitat Valenciana en el litoral nord de la província de València, on se situa el Camp de Morvedre. Un avís que estarà actiu des de les 13.00 fins a les 20.59 hores del dimecres, 19 d'agost.
S'esperen temperatures que podrien arribar als 43 °C. Davant esta situació, en primer lloc, es recomana a la ciutadania mantindre's informada a través de fonts oficials.
Recomanacions
Així mateix, des de l'Ajuntament de Sagunt es recorda a la ciutadania algunes de les recomanacions que, per una major seguretat, cal seguir en estos moments d'alerta per calor extrema, com són extremar les precaucions, resguardant-se en les hores centrals del dia, i informar-se en temps real dels avisos oficials de l'Ajuntament de Sagunt, AEMET i el 112 CV.
A més, s'aconsella tindre especial compte amb menors i persones majors, ja que a edats menors de 5 anys i superiors als 65 s'és més vulnerable. També cal parar atenció a persones molt obeses, malaltes o que prenguen determinats medicaments. I igualment han de tindre molta precaució aquelles persones amb una activitat que requerisca esforç físic.
En esta línia, és important vigilar tant els menors com les persones majors, comprovar el seu estat i la seua ingesta de líquids, i estar al corrent de mai deixar ningú a l'interior d'un vehicle tancat.
El sol
Així, es recomana a la ciutadania que procure exposar-se al sol el menor temps possible i que, en cas de fer-ho, utilitze protecció per a rajos solars. És convenient, a més, vestir amb roba lleugera, de colors clars i que cobrisca la major part del cos, sobretot el cap.
Amb la finalitat que la ciutadania puga resguardar-se del sol i de les altes temperatures, l'Ajuntament de Sagunt ha habilitat una xarxa de més de 30 refugis climàtics distribuïts per tot el municipi que es poden consultar descarregant el document PDF de la web oficial del consistori.
D'altra banda, les menjades han de ser lleugeres, amb aliments rics en aigua i sals minerals com fruita i verdures. Per descomptat, és adequat beure molta aigua. De la mateixa manera, cal evitar l'exercici físic prolongat, sobretot en les hores centrals del dia.
Suscríbete para seguir leyendo